24h Le Mans, Hora 4: Primeiro Safety Car marcou última hora | AutoSport

O acidente do Aston Martin Vantagem AMR #98 marcou a última hora das 24h de Le Mans. Para além deste carro ser, à altura do acidente, o líder da categoria GTE-Am, quando o primeiro período de Safety Car terminou, muitos foram os carros mais rápidos a tentarem passar por adversários mais lentos e de outras categorias. O Oreca 07 – Gibson #44 da ARC Bratislava fez um pião perto da entrada do pit lane e obrigou a uma Slow Zone para retirar o carro para a sua box.

À passagem pela quarta hora de competição, o Toyota GR010 – Hybrid #7 lidera a classificação geral das 24h de Le Mans, e a categoria Hypercar, com uma vantagem de cerca de 10 segundos para o Toyota #8 e mais de minuto e meio para o Alpine A480 – Gibson #36.

O Oreca #28 da JOTA lidera nos LMP2, seguido do #23 da United Autosports. O Ferrari 488 GTE Evo #51 continua a liderar nos LMGTE-Pro, com o #52 em segundo e o Chevrolet Corvette C8.R #63 no terceiro posto.

Nos GTE-Am, é o Ferrari 488 GTE Evo #83 da AF Corse que passou a liderar esta categoria, com o Aston Martin Vantage AMR #33 no segundo posto.

Álvaro Parente teve de atrasar um pouco a sua entrada no Porsche da HUB Auto Racing, mas é o piloto português que está agora atrás do volante do carro. Segue no 8º lugar entre os GTE-Pro, 39º da geral.