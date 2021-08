24h Le Mans, hora 23: Toyota a uma hora de fazer historia | AutoSport

Falta uma hora para o final da edição 89 de Le Mans e a Toyota tem uma mão na taça. Com duas voltas de avanço para a Alpine, o Toyota #7(Mike Conway / Kamui Kobayashi / Jose Maria Lopez) lidera como fez em grande parte da prova e tem tudo para ser o primeiro Hypercar a vencer em Le Mans. Em LMP2 a WRT tem a vitória praticamente assegurada com os carros #41(Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye) e #31(Robin Frijns / Ferdinand Habsburg / Charles Milesi) na frente com alguma vantagem para o #28 da Jota e o #65 da Panis Racing. Em LMGTE Pro está tudo ainda em aberto com o Ferrari #51 (Alessandro Pier Guidi/James Calado//Côme Ledogar) na frente, o que tem acontecido na grande maioria da prova, mas sempre pressionado pelo Corvette #63 (Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg), com o Porsche #92 já a alguma distância. Tudo em aberto também em LMGTE AM com o Ferrari #83 (François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera)da AF Corse na frente das operações , pressionado pelo Aston Martin #33 (Ben Keating/Dylan Pereira/Felipe Fraga) da TF Sport uma situação que já se mantém há algum tempo. O Ferrari #80 da Iron Lynx está na terceira posição, já distanciado desta luta.

