24h Le Mans, Hora 20: Tudo na mesma a quatro horas do fim | AutoSport

Não vimos grandes mudanças nas últimas duas horas de prova nas 24h de Le Mans. O Toyota #7 mantém-se na frente da prova com a equipa nipónica a gerir os problemas na bomba de combustível dos dois carros.

O #7 (Mike Conway / Kamui Kobayashi / Jose Maria Lopez) tem mais de dois minutos de vantagem para o #8 (Sébastien Buemi / Kazuki Nakajima / Brendon Hartley) que também está com problemas de seleção de velocidade de caixa, mas nem o #36 da Alpine em terceiro, nem o Glickenhaus incomodam os Toyota. O Glickenhaus #708 (Luis Felipe Derani / Franck Mailleux / Olivier Pla) continua a pressionar o Alpine à espera de um erro da equipa francesa que tem neste momento vantagem na luta pelo terceiro lugar da geral. O #22 da United de Albuquerque está em 20º e o #38 da JOTA de António Félix da Costa está em décimo na sua categoria.

Em LMP2 está tudo estabilizado . O #31 (Robin Frijns / Ferdinand Habsburg / Charles Milesi) mantém-se na frente, seguido do #41 (Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye), com o #28 da JOTA (Sean Gelael/Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist) na terceira posição.

Em LMGTE Pro o o Ferrari 488 Gte Evo #51 da AF Corse de Alessandro Pier Guidi/James Calado//Côme Ledogar continua a liderar com a pressão do Corvette #63 de Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg. O #72 de Álvaro Parente está fora de combate, depois da última paragem nas boxes ter ditado o fim da participação do português na prova. Em LMGTE Am, mantém-se na liderança o Ferrari 488 GTE Evo #83 da AF Corse de François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera à frente do Aston Martin #33 da TF Sport de Ben Keating/Dylan Pereira/Felipe Fraga.

