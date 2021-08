24h Le Mans, Hora 2: Toyota na frente, Félix da Costa líder, Albuquerque a recuperar | AutoSport

Chegou ao fim a segunda hora das 24h de Le Mans. Os Toyota instalaram-se na frente desde o início da hora, cenário que se mantém inalterado até agora e em LMP2, António Félix da Costa está confortavelmente na frente da prova, com Filipe Albuquerque a tentar recuperar.

A luta mais acesa aconteceu nos LMGTE Pro. O Ferrari #52 de Miguel Molina voltou a passar para a frente da corrida, passando pelo #64 de Tommy Milner numa luta muito bonita, com o Porsche #78 de Laurens Vanthoor por perto para aproveitar as sobras. Molina tirou bilhete e fugiu da concorrência e cavou um fosso interessante para o Corvette #64 e o Porsche #79, com o Ferrari # 51 a aproximar-se da luta pelo pódio. Perto do fim da segunda hora o #72 de Parente foi penalizado com um Drive Through, o que complica as contas para a HubAuto. Apesar da pole conquistada, a equipa não encontrou a afinação ideal para o carro que além de nervoso em curva, tem falta de velocidade de ponta nas retas, pelo que não será uma corrida fácil para a equipa do piloto português. Nesta fase, depois das segundas paragens, o Ferrari #51 passou para a frente do Ferrari #52, já com troca de pilotos.

A meio da segunda hora iniciaram-se as segundas paragens nos LMP2, numa altura em que António Félix da Costa se mantinha na frente desta categoria de forma confortável que parou pouco depois, mantendo a liderança com mais de 50 segundos de vantagem para o #26 da G~Drive com o #29 da Racing Team Nederland a fechar o pódio. Filipe Albuquerque continuava a recuperar tempo e era nono dos LMP2. A segunda paragem de Albuquerque está sob investigação, mas não há novidades para já. No geral foi uma hora mais calma nesta categoria.

Em Hypercar, os Toyotas mantêm-se na frente, apesar do susto de Sebastien Buemi que tocou no LMP2 #39 da ByGraff. O Alpine voltou a fazer um stint de 12 voltas confirmando que consegue ter stints da mesma duração que os Toyota, o que abre a luta pela vitória. Já os Glickenhaus foram caindo na classificação e estão agora longe da frente.

Neste momento temos os Toyota #7 e #8 na frente, seguido do Alpine #36 no top 3. A liderar os LMP2 temos o #38 de Félix da Costa (quarto na geral) Albuquerque é oitavo. Em LMGTE Pro, temos o Ferrari #51 na frente (Alessandro Pier Guidi), o #72 de Parente continua em oitavo e último e em LMGTE AM temos o Aston Martin #33 na frente com o Ferrari #83 que liderava já com três paragens contra duas do Aston.

