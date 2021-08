24h Le Mans, Hora 18: Toyota #8 com problemas | AutoSport

O sol já vai alto em Le Mans e a noite já ficou para trás num período de bandeira verde que já dura há quase dez horas. Na frente o Toyota #7 continua a sua caminhada, aparentemente imparável, rumo à vitória. Já o Toyota #8 está com problemas.

O GR010 #8 (Sébastien Buemi / Kazuki Nakajima / Brendon Hartley) está com problemas de seleção de caixa e com problemas na bomba de combustível o que implica uma gestão cuidadosa que poderá colocar o Alpine #36 na discussão pelo segundo lugar. A Toyota encurtou os stint nos dois carros pois o #7 começa também a ter este problema e os nipónicos estão a tentar minimizar esse problema. A distância do #36 (André Negrão / Nicolas Lapierre / Matthieu Vaxiviere) para o segundo classificado já é grande (quatro voltas), mas se os problemas se agravarem, poderemos ter novidades na frente. Os Glickenhaus estão em quarto e oitavos, com o #708 (Luis Felipe Derani / Franck Mailleux / Olivier Pla) na frente do #709 Ryan Briscoe / Richard Westbrook / Romain Dumas). Nesta categoria, a não ser que haja uma hecatombe, a vitória parece bem encaminhada para a Toyota, com o #7 a acumular voltas a um ritmo regular e imbatível.

Em LMP2 as notícias não foram boas para as cores portuguesas. Se António Félix da Costa viu o seu ataque pela vitória cair por terra com uma saída de pista de Anthony Davidson logo depois do seu espantoso stint de abertura, a história complicou-se com uma fuga de óleo no começo da noite de Le Mans. Félix da Costa está agora ao volante do #38, imprimindo um ritmo fantástico, em 11º da sua categoria. Filipe Albuquerque também está afastado da luta pela vitória e depois de um começo titubeante o #22 da United recuperou lugares até chegar ao terceiro lugar onde se manteve durante quase toda a noite, até o alternador do Oreca 07 ceder atirando o português e os seus companheiros para 21º da sua categoria. Na frente a WRT mantém um excelente ritmo com os dois carros na frente. O #31 (Robin Frijns / Ferdinand Habsburg / Charles Milesi) mantém-se na frente, seguido do #41 (Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye), algo que se tem mantido já há algum tempo. Em terceiro lugar temos o #28 da JOTA (Sean Gelael/Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist), com o #65 da Panis Racing de Julien Canal/Will Stevens/James Allen na quarta posição, os quatro carros que estão em melhor posição para os lugares da frente, com clara vantagem para os WRT.

Em LMGTE Pro o Ferrari 488 Gte Evo #51 da AF Corse de Alessandro Pier Guidi/James Calado//Côme Ledogar continua a liderar com a pressão do Corvette #63 de Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg. O Ferrari #52 da AF Corse ficou fora da luta pela vitória com a suspensão a ceder na 15ª hora de prova. O Porsche #92 de Kevin Estre/Neel Jani/Michael Christensen segue na terceira posição com o carro #91 de Gianmaria Bruni/Richard Lietz/Frederic Makowiecki por perto. Para Álvaro Parente, no #72, tem sido uma corrida dura, com o carro com 22 voltas de atraso. O Porsche do português está parado nas boxes, com problemas mecânicos. Esta edição das 24h não favorece os portugueses.

Em LMGTE Am, mantém-se na liderança o Ferrari 488 GTE Evo #83 da AF Corse de François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera à frente do Aston Martin #33 da TF Sport de Ben Keating/Dylan Pereira/Felipe Fraga. No último lugar do pódio, o Ferrari 488 GTE Evo #80 da Iron Lynx de Matteo Cressoni/Rino Mastronardi/Callum Ilott com estes três carros ainda na luta pela vitória.

