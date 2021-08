24h Le Mans, Hora 16: Toyota #7 muito isolado na frente, portugueses fora das lutas na frente | AutoSport

Na frente não tem havido surpresas. Passada que está a hora 16 de corrida, o Toyota GR010 – Hybrid #7 da Toyota Gazoo Racing de Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez lidera 1m16.322s na frente do carro irmão, o Toyota GR010 – Hybrid #8 de Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley.

Muito mais atrás roda o Alpine A480 – Gibson #36 da Alpine Elf Matmut de André Negrão/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere, a quatro voltas. Quarto lugar para o Glickenhaus 007 LMh #708 da Glickenhaus Racing de Luis Felipe Derani/Franck Mailleux/Olivier Pla, a 5 voltas dos líderes.

Na LMP2, não há portugueses na luta da frente, pois sendo verdade que às 2h30 da manhã o Oreca 07 – Gibson #22 da United Autosports USA de Philip Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque e o Oreca 07 – Gibson #38 da Jota de Roberto Gonzalez/António Félix da Costa/Anthony Davidson ainda estavam na volta dos líderes, neste momento o carro de Félix da Costa roda em 12º da classe a 5 voltas da frente enquanto o #22 de Albuquerque teve problemas e atrasou-se imenso com reparações nas boxes.

Por volta das quatro da manhã o #22 da United Autosports, que era terceiro da classe, caiu na classificação depois de ter rumado às boxes devido a um problema com o alternador.

Bem mais tarde, depois de substituírem muitas peças, não estavam a conseguir que a bateria aceitasse qualquer carga. Um bom resultado ficou fora de questão.

Na frente da corrida, o Oreca 07 – Gibson #31 do Team WRT de Robin Frijns/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi, 44.771s na frente do Oreca 07 – Gibson #41 da mesma equipa, o Team WRT, de Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye. Terceiro lugar para o Oreca 07 – Gibson #28 da Jota de Sean Gelael/Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist, que rodam 1m58.622s mais atrás. Segue-se o Oreca 07 – Gibson #65 da Panis Racing de Julien Canal/Will Stevens/James Allen a 3m20.753s

Na nona posição roda o Glickenhaus 007 LMh #709 da Glickenhaus Racing de Ryan Briscoe/Richard Westbrook/Romain Dumas, muito atrasado face aos restantes Hypercar.

Na LM GTE Pro, lidera o Ferrari 488 Gte Evo #51 da AF Corse de Alessandro Pier Guidi/James Calado//Côme Ledogar, 19.422s na frente do Chevrolet Corvette C8.R #63 da Corvette Racing de Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg. Seguem dois Porsche 911 RSR-19, o #92 da Porsche GT Team de Kevin Estre/Neel Jani/Michael Christensen a 3m36.838s e o Porsche 911 RSR-19 #91 da Porsche GT Team de Gianmaria Bruni/Richard Lietz/Frederic Makowiecki uma volta mais atrás.

Os autores da pole, o Porsche 911 RSR-19 #72 da Hub Auto Racing de Dries Vanthoor/Álvaro Parente/Maxime Martin são quintos da classe.

Por fim na LMGTE Am, lidera o Ferrari 488 GTE Evo #83 da AF Corse de François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera com 2m17.358s de avanço para o Aston Martin Vantage AMR #33 da TF Sport de Ben Keating/Dylan Pereira/Felipe Fraga. No último lugar do pódio, o Ferrari 488 GTE Evo #80 da Iron Lynx de Matteo Cressoni/Rino Mastronardi/Callum Ilott a 3m28.771s. Quarto posto para o Ferrari 488 GTE Evo #54 da AF Corse de Thomas Flohr/Giancarlo Fisichella/Francesco Castellacci a 2 voltas.

