24h Le Mans, Hora 1: Toyota #7 na frente, António Félix da Costa em segundo da geral | AutoSport

A primeira hora de prova em Le Mans foi de loucos, com a chuva a cair minutos antes do arranque, o que complicou a vida aos pilotos.

A direção de pista deixou o Safety Car na pista durante três voltas, para secar a pista, mas quando o Safety Car saiu a confusão instalou-se com muitos toques, piões e saídas de pista. Sebastien Buemi no #8, levou um toque violento do Glickenhaus #708 de Olivier Pla (o francês falhou completamente a travagem), atirando o Toyota #8 para o fundo da tabela. O Alpine #36 de Nicolas Lapierre pressionava o #7 da Toyota, mas um erro de Lapierre levou a um pião, deixando Mike Conway isolado na frente da corrida. Os Glickenhaus rodavam muito mais lentos que os Toyota e até que os LMP2, perdendo muito tempo. A surpresa foi a Alpine que fez 12 voltas no seu primeiro stint o que os coloca em pé de igualdade com a Toyota, ao contrário do que se esperava. Depois das paragens nas boxes, o #7 lidera a prova, com o #8 a recuperar e a chegar ao segundo lugar da sua categoria e da geral. Seguem-se o Alpine #36 e os Glickenhaus

Nos LMP2 também tivemos toques e saídas de pista, mas António Félix da Costa esteve imparável e chegou ao segundo lugar da geral. Com tempos por volta espantosos, o português instalou-se no pódio da corrida e apenas nos últimos minutos passou a ser incomodado pelo Toyota #8. Mas a diferença para o G-Drive #26 é já de quase um minuto. Filipe Albuquerque teve um começo de corrida complicado, tendo ganho duas posições nas primeiras voltas, caindo entretanto para 15º na sua categoria, num começo abaixo das expectativas. É agora o 10º da sua categoria.

Em LMGTE Pro o Porsche #72 de Maxime Martin, colega de Álvaro Parente, perdeu a liderança logo na primeira curva, com um toque, que promoveu os Corvette para a frente da sua categoria. Mas o Ferrari #52 começou a incomodar as máquinas americanas e passou para a frente. Nesta fase o Corvette #64 lidera (Tommy Milmer) seguido do Ferrari #52 (Miguel Molina) e do Porsche #79 (Laurens Vanthoor). O Porsche #72 de Parente está em último da sua categoria.

Em LMGTE AM está o Ferrai #83 da AF Corse está na frente seguido do Porsche #88 da Dempsey Proton, que liderou grande parte da primeira hora na sua categoria embora o Ferrari #47 da Cetilar a destacar-se.

