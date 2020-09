24h Le Mans: Histórico, duplo pódio na LMP2, com vitória de Filipe Albuquerque

É a terceira vitória consecutiva da Toyota em Le Mans e a terceira também para o carro #8 Toyota TS050-Hybrid. Os vencedores da edição de 2020 das 24h de Le Mans foram Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley, com o Rebellion R13 – Gibson #1 de Bruno Senna, Norman Nato e Gustavo Menezes. Terceiro lugar para #7 Toyota TS050 – Hybrid de Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez.

Na categoria LMP2, Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Paul Di Resta no #22 da Oreca 07 – Gibson da United Autosports venceram a categoria, com António Félix da Costa, Anthony Davidson e Roberto Gonzalez em segundo no #38 Oreca 07 – Gibson da Jota Sport. Mais um dia histórico para o automobilismo português, com um resultado absolutamente memorável.

Na categoria LMP1, tivemos cinco carros à partida, com os favoritos a serem os Toyota TS050-Hybrid. Aos carros da equipa japonesa juntaram-se mais dois da Rebellion Racing, equipa que fez a sua última corrida em Le Mans com os LMP1. Também de regresso esteve o #4 da ByKolles, mas o carro de Bruno Spengler, Tom Dilliman e Oliver Webb não teve sorte e mais uma vez ficou de fora, logo nas primeiras horas da noite.

Até meio da corrida, o #7 com Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria López esteva confortável na frente do pelotão. Infelizmente, quando o relógio marcou o meio da corrida, o #7 encontrou problemas. Minutos perdidos nas boxes por causa de um dos turbos fez com que o #7 perdesse a liderança e ficasse de fora do pódio. Mas, em Le Mans a corrida só acaba com a bandeira axadrezada.

Com os problemas do #7, a Rebellion colocou os seus R13-Gibson nas posições do pódio, com vantagem para o #1 (Bruno Senna, Norman Nato e Gustavo Menezes), mas na hora final, o Rebellion #3 (Romain Dumas, Louis Delétraz e Nathanael Berton) teve uma saída de pista, que o fez parar para mudar a frente, permitindo ao #7 Toyota TS050 -Hybrid chegar à posição final do pódio.

LMP2

Na pole position estava o #22 de Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Paul Di Resta. Apesar da liderança no início, na terceira hora de corrida o #37 da Jackie Chan DC Racing, pilotado por Ho Ping Tung, Gabriel Aubry e Will Stevens, chegou à frente da categoria.

Na sétima hora de corrida, o #37 teve problemas e horas depois acabou desclassificado. A decisão dos comissários, emitida pela meia-noite, declarou que um membro da equipa se encontrou com Gabriel Aubry e forneceu um componente que o francês montou no carro, o que constitui uma violação do regulamento.

Com os problemas (e depois desclassificação) do #37 a liderança ficou para o #26 da G-Drive (Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne e Mikkel Jensen), mas rapidamente o #32 da United Autosports (Will Owen, Alex Brundle e Job Van Uitert) chegou-se à frente. Mais atrás, na luta por posições no pódio, que iria durar até ao final da corrida, estava o #22 e o #38 da Jota Sport, de António Félix da Costa, Anthony Davidson e Roberto Gonzalez.

Infelizmente, quando a United Autosports tinha os dois carros nas duas primeiras posições, a oito horas do final da corrida, o #32 sofreu uma fuga de óleo, que o colocou de fora da luta pela vitória na categoria.

O #22 herdou a liderança, seguido do #38 no segundo lugar. Mas, a corrida não estava decidida, um Safety-Car nos minutos finais veio baralhar as coisas. Uma paragem de Phil Hanson no #22 da United AutoSports já nos últimos dez minutos de corrida levou a um autêntico thriller na decisão da LMP2, com Anthony Davidson no Oreca 07 – Gibson #38 da JOTA a reduzir para nove segundos antes de também ele parar para um Splash & Dash final, que na prática, decidiu a corrida, pois com a ida às boxes o #38 da JOTA o resultado da corrida ficou decidido na categoria LMP2

LMGTE Pro

Na categoria dos LMGTE as coisas estiveram interessantes. Na frente partia o #71 Ferrari 488 GTE Evo, com Davide Rigon, Sam Bird e Miguel Molina. Rapidamente a luta passou a ser a dois com o #97 Aston Martin Vantage AMR de Maxime Martin, Alex Lynn e Harry Tincknell e o #51 Ferrari 488 GTE Evo de Alessandre Pier Guidi, James Calado e Daniel Serra.

No final, a vitória foi para o #97, com o#51 na segunda posição. A completar o pódio ficou o #95 Aston Martin Vantage AMR de Nicki Thiim, Marco Sorenson e Richard Westbrook.

LMGTE Am

Na categoria AM dos LMGTE as coisas também estiveram ‘quentinhas’. Na pole saiu o #98 Aston Martin Vantage AMR de Paul Dalla Lana, Ross Gunn e Augusto Farfus. A luta pela vitória fez-se a dois, com o #98 e o #90 Aston Martin Vantage AMR de Salih Yoluc, Charlie Eastwood e Jonny Adam, sempre colados. Mas mais uma vez o #98 teve problemas, desta vez não foi erro de nenhum piloto, mas sim no Aston Martin, com a suspensão traseira a dar trabalho aos mecânicos. Assim, o #98 perdeu o ‘comboio’ da vitória, deixando o #90 confortável na liderança, com uma vantagem de cerca de uma volta.

Atrás do #90, e após uma luta nos minutos finais, o #77 Porsche 911 RSR (Christian Reid, Matt Campbell e Ricciardo Pera) ficou na segunda posição. A completar o pódio na categoria ficou o #83 Ferrari 488 GTE Evo de Francois Perrado, Emmanuel Collard e Nicklas Nielson.