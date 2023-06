24H Le Mans, H9: Safety Car ainda em pista após acidente do Toyota | AutoSport

O acidente que envolveu o Toyota GR010 Hybrid nº7 e que resultou no seu abandono, levou a que a corrida estivesse grande parte da nona hora sob condição de Safety Car. Uma questão elétrica levou a que não fosse possível recuperar o carro com maior rapidez e como tal não houve muita competição dentro de pista.

Em termos de classificação, o Peugeot 9X8 nº94 herdou a liderança depois do Ferrari 499P nº 51 ter ficado preso na gravilha, o incidente que aconteceu pouco antes da interrupção sob SC. Em LMP2 é Rui Andrade quem lidera no Oreca nº41 da Team WRT atrás do SC e na passagem de hora e nos LMGTE-Am é Michelle Gatting no Porsche 911 RSR – 19 nº85 da Iron Dames.

Foto: Philippe NANCHINO/ MPSA