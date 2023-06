24H Le Mans, H8: Peugeot na frente da corrida | AutoSport

Um final de hora muito acidentada e que quem tirou partido foi a Peugeot, que com o 9X8 nº 94 lidera o pelotão das 24 Horas de Le Mans. Alessandro Pier Guidi liderava no Ferrari 499P nº51, mas para evitar um incidente à sua frente teve de sair de pista e ficou preso na gravilha, herdando Nico Müller o primeiro posto no carro francês. A Toyota também está em apuros, assim como aconteceu antes com a Porsche.

A Hertz Team Jota devolveu o Porsche 963 nº38 à pista cerca de 20 minutos depois de Yifei Ye ter tido o acidente quando liderava a classificação geral e teve de entrar na box com danos extensos no carro alemão. Neste momento, Will Stevens ao volante, tem 4 voltas de atraso para o líder.

Entretanto, também o Porsche nº5 teve problemas – já depois de ter cumprido penalização por infração de Dane Cameron durante o Safety Car – quando era Frédéric Makowiecki quem estava aos comandos.

Na frente estavam os dois Ferrari 499P, com o nº50 à frente do nº51.

Até que a chuva voltou e com isso também a confusão. Deram-se vários acidentes, incluindo o despiste do carro líder na classe LMGTE-Am, o Ferrari 488 GTE Evo nº66 da JMW Motorsport que ficou preso na gravilha e perdeu a posição. Passou o Porsche 911 RSR-19 nº85 da Iron Dames para a frente do pelotão.

A Porsche também recebeu uma má notícia. O Porsche 963 nº75 teve de abandonar a corrida com um problema de pressão de combustível, deixando de fora Felipe Nasr, Mathieu Jaminet e Nick Tandy sem poder regressar à pista.

À passagem pela sétima hora, na classe LMP2, graças às várias paragens, o Oreca nº 34 da Inter Europol Competition estava na liderança, enquanto Matteo Cairoli no Porsche 911 RSR n°56 da Project1-AO tinha assumido o primeiro lugar da LMGTE-Am e o Ferrari 499P nº51 estava na frente dos Hypercar.

Durante a hora seguinte, Esteban Guerrieri no Vanwall Vandervell 680 nº4 passou pela caixa de gravilha que levou à amostragem de bandeiras amarelas. Na frente, um bom turno do Peugeot 9X8 nº94 de Nico Müller, que reduziu a diferença para o Ferrari nº51 para 46 segundos, enquanto a Porsche estava fora do top 5 da classificação.

Muito perto do final da sétima oitava hora, Alessandro Pier Guidi no Ferrari 499P nº51 perdeu a liderança da corrida, depois de ter ficado preso na caixa de gravilha, em resultado de ter conseguido evitar um toque entre dois concorrentes à sua frente. Assim, passou a liderar o pelotão o Peugeot 9X8 nº 94 com Nico Müller ao volante.

Muito perto da passagem de mais uma hora, um acidente antes da Tertre Rouge, antes da ‘Slow Zone’ causada pela saída do Ferrari nº51. O Ferrari 488 GTE Evo nº 66 da JMW Motorsport chegou demasiado depressa à zona, colidindo com o Oreca nº 35 da Alpine Elf Team e com o Toyota nº 7 de Kamui Kobayashi.

Foto: Peugeot