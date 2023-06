24H Le Mans, H5: Acidente retira Porsche 963 da Jota da liderança | AutoSport

Foram duas horas com menos tempo de ação em pista, mas com muita intensidade. Depois de mais de uma hora de período de Safety Car, Yifei Ye passou para a liderança da corrida, mas perto do final da quinta hora o companheiro de equipa de António Félix da Costa bateu nas proteções do traçado francês, não conseguindo travar para entrar numa das curvas. O Porsche 963 privado mantém-se dentro da box com a equipa a trabalhar no carro.

A quarta hora do centenário das 24 Horas de Le Mans começou sob Safety Car, que com as regras adotadas para esta prova, leva muito tempo para concluir todo o processo de reagrupamento do pelotão e das classes. Com as paragens e confusão por causa da chuva intensa que marcou o final da terceira e início da quarta hora, o Peugeot 9X8 nº 94 (L. Duval / G. Menezes / N. Müller) estava na frente do pelotão, o que levava a uma boa atmosfera dentro das boxes da equipa francesa.

Também o Porsche 911 RSR – 19 nº85 da Iron Dames (S. Bovy / M. Gatting / R. Frey) passou para a liderança da classe LMGTE-Am

Passados cerca de 45 minutos, os dois Ferrari 499P, o Cadillac V-Series.R nº 2 (E. Bamber / A. Lynn / R. Westbrook) e o Porsche 963 nº 38 (A. da Costa / W. Stevens / Y. Ye) da Hertz Team JOTA pararam para trocar os pneus de chuva por slicks, uma vez que a pista estava menos encharcada do que momentos antes, mas o segunda carro da Team Peugeot TotalEnergies, o Peugeot 9X8 nº93 ficou preso na caixa de gravilha após Jean-Éric Vergne ter perdido o controlo do carro quando acelerou, comprovando que a pista ainda estava molhada.

Ainda antes da passagem para a quinta hora de corrida, o Oreca nº 22 de Filipe Albuquerque regressou à pista já com Phil Hanson aos comandos do carro da United Autosports, com 4 voltas de atraso para o líder da classe LMP2.

Peugeot update: the #94 is in the lead but the #93 is stuck in the gravel.@peugeotsport | #LeMansCentenary pic.twitter.com/StDAsCFfoa — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2023

O período de Safety Car demorou mais de uma hora e por isso os líderes mantinham-se os mesmo. À geral o Peugeot 9X8 nº94 estava na frente do pelotão, nos LMP2 liderava o Oreca nº35 da Alpine Elf Team (A. Negrão / O. Caldwell / M. Rojas) e nos GTE-Am o Porsche da Iron Dames.

Após a saída do SC de pista, Yifei Ye no Porsche 963 nº38 ultrapassou o Peugeot 9X8 nº94 pela liderança do pelotão, enquanto quatro Hypercar discutiam entre si o terceiro lugar da classificação. Com toques entre os dois Ferrari 499P, Dane Cameron no Porsche 963 nº5 aproveitou e passou para a frente deste grupo de carros, tendo um pouco depois, ultrapassado Gustavo Menezes no Peugeot nº94 que ainda tinha pneus de chuva montados. Miguel Molina no 499P nº50 passou para o terceiro lugar, seguido de Antonio Giovinazzi no nº51.

Enquanto as lutas se davam em pista, Filipe Albuquerque ficou a saber que o Oreca nº 22 teria de 3 minutos de penalização de ‘Stop And Go’ por ter causado a colisão.

Molina conseguiu ultrapassar Cameron pelo segundo lugar da classificação e quase na mesma altura, o Kevin Estre teve de abrandar bastante para tentar levar o Porsche 963 nº6 até à box com um dos pneus furados ainda nas Hunaudières. Na classe LMP2, Oliver Rasmussen passou para a frente da classificação com o Oreca nº38, colocando a JOTA na frente de duas das classes em prova.

Muito perto da passagem de mais uma hora, Yifei Ye não conseguiu travar para uma das curvas do traçado francês, embatendo com alguma violência nas proteções e danificando o Porsche privado. Assim, herdou o primeiro posto o Ferrari nº50, seguido do nº51.

Foto: transmissão Eurosport