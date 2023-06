24H Le Mans, H23: Ferrari ‘respira’ depois do acidente do Toyota | AutoSport

Balde de água fria para a Toyota. Os nipónicos colocaram Ryo Hirakawa para se bater com Antonio Giovinazzi no Ferrari 499P nº51 na discussão pela liderança das 24 Horas de Le Mans, mas comprometeram de forma clara a possibilidade da sua sexta vitória consecutiva na clássica do endurance. O carro bloqueou o eixo traseiro na travagem para Arnage, batendo nas proteções do circuito.

Assim, a Ferrari pode respirar melhor e gerir o melhor o seu andamento para tentar triunfar em Le Mans, no seu regresso à classe maior do Campeonato do Mundo de Resistência, 50 anos depois.

O Toyota nº8 está agora a quase 3 minutos e meio de diferença para o Ferrari à sua frente, com o Cadillac V-Series.R nº2 no terceiro posto, uma volta atrás do carro nipónico.

Na classe LMGTE-Am assistimos a uma luta a três pelo segundo lugar da classificação. O Porsche 911 RSR-19 nº85 da equipa Iron Dames perdeu o segundo posto da classificação para o nº56 da Project 1-AO, mantendo a Corvette Racing o seu Chevrolet Corvett C8.R na liderança da classe, mas pouco entrou na discussão o Aston Martin VANTAGE AMR nº 25 da ORT bY TF (Ahmad Al Harthy/Michael Dinan/Charlie Eastwood). A tripulação do carro britânico assumiu o terceiro lugar da classificação e depois ascendeu ao segundo posto com a paragem dos adversários. A tripulação do carro da Iron Dames regressou a entrar em posição de subir ao pódio.

Em LMP2, pouco ou nada se alterou. A Inter Europol Competition mantém o Oreca nº34 (Jakub Smiechowski/Albert Costa/Fabio Scherer) na frente do pelotão, com a Team WRT (Rui Andrade/Louis Délétraz/Robert Kubica) no segundo posto. O último posto do pódio está em aberto, depois de uma boa exibição do Oreca nº30 da Duqueine Team (Neel Jani/René Binder/Nicolas Pino), que passou pelo terceiro posto, mas viu o segundo carro da Team WRT, o Oreca nº 31 (Sean Gelael/Ferdinand Habsburg-Lothringen/Robin Frijns) a lutar pelo lugar do pódio.

Foto: Ferrari