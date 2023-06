24H Le Mans, H22: Grande duelo entre Ferrari e Toyota a duas horas do fim da corrida | AutoSport

A Ferrari e a Toyota continuam a manter acesa a discussão pela vitória no centenário das 24 Horas de Le Mans. O Ferrari 499P nº51 conseguiu aumentar a vantagem sobre o Toyota GR010 – Hybrid nº8, mas no final de mais uma hora da prova, o carro italiano tem cerca de 9 segundos de diferença para o carro nipónico, ainda com Brendon Hartley aos comandos.

À entrada para as últimas três horas para o final do centenário das 24 Horas de Le Mans, as diferenças entre primeiro e segundo classificado, entre as três classes, aumentou. Em Hypercar, James Calado parou na box uma volta depois de Brendon Hartley quando tinha 1 minutos e 40 segundos de vantagem no Ferrari 499P. Passou Antonio Giovinazzi para o volante do carro líder da classificação geral, regressando à pista com mais de 16 segundos de vantagem sobre o Toyota GR010 – Hybrid nº8.

Nos LMGTE-Am, depois de um bom turno de condução de Nico Varrone, Nicky Catsburg passou a conduzir o Chevrolet Corvette C8.R nº33 que lidera a classe. No entanto, o ponto de maior interesse nesta classe deu-se um pouco mais atrás, com o Porsche 911 RSR-19 nº56 da Project 1-AO a passar para o terceiro lugar da classificação, colocando sob pressão o carro nº85 da Iron Dames, já com Michelle Gatting ao volante do carro alemão.

Nos LMP2, Albert Costa mantinha o Oreca nº34 da Inter Europol Competition na frente da classificação, com uma vantagem de mais de 20 segundos sobre o nº41 da Team WRT com Robert Kubica aos comandos.

Durante a última hora, Miguel Molina registou a nova velocidade mais rápida de um protótipo híbrido no WEC, atingindo 347,8 km/h com o Ferrari 499P nº50.

Terminada a 22ª hora de prova, Giovinazzi mantém a liderança na prova com o Ferrari nº51, seguido do Toyota nº8. Nos LMP2 a Euro Interpol Competition continua na frente com o Oreca nº34 e nos LMGTE-Am é o Chevrolet Corvette C8.R nº33 que lidera.

Foto: Philippe NANCHINO/ MPSA