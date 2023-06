24H Le Mans, H21: 14 segundos separam o Ferrari e o Toyota | AutoSport

Com duas ‘Slow Zones’ no final da vigésima hora para a seguinte, a Toyota tentou colocar tirar partido disso e colocar pressão no Ferrari 499P nº51 de James Calado, que tinha saído da box pouco antes numa troca de pilotos da equipa italiana. No entanto, Miguel Molina no carro italiano nº50 entrou também em jogo, porque seguia atrás do Toyota nº8 de Brendon Hartley, tentando ‘desdobrar-se’ (no sétimo posto da classificação) na mesma altura em que o neozelandês tentava acompanhar o líder da classificação. Com este jogo de equipa da Ferrari, além do facto de Calado ter montado no Ferrari pneus novos, Hartley perdeu algum terreno para o nº51.

Foi também neste período da corrida que o Porsche 963 nº 38 da Hertz Team JOTA regressou à corrida depois do acidente sofrido por António Félix da Costa, mas o carro voltou a entrar na garagem da equipa privada pouco depois.

Nos LMGTE-Am a liderança passava de mão entre o Porsche da Iron Dames e o Corvette da Corvette Racing, mas o Aston Martin VANTAGE AMR da ORT By TF conduzido por Ahmad Al Harthy nunca esteve muito atrás em pista.

Entretanto, o carro líder da classe LMP2, o Oreca nº 34 da Inter Europol Competition sofreu uma penalização ‘drive Through’ por ultrapassar em período de Safety Car.

A cerca de 20 minutos para a passagem de mais uma hora de corrida, o Toyota nº8 parou na box para reabastecer e depois de algumas queixas de Hartley sobre o equilíbrio do protótipo. O neozelandês regressou à pista no mesmo segundo lugar que detinha antes e pouco depois foi a vez do Ferrari nº51 também a parar. Quando o carro italiano voltou à pista, a diferença de ambos era de cerca de 10 segundos.

Na passagem para as últimas três horas de corrida, o Ferrari 499P nº51 mantém a lidera com cerca de 14 segundos de vantagem sobre o Toyota GR010 – Hybrid nº 8, ainda com o Cadillac V-Series.R nº 2 no terceiro lugar à espreita de algum problema nos carros à sua frente. Entre os LMP2 continua a liderar o carro da Euro Interpol Competition, apesar da penalização cumprida, mas com Robert Kubica no Oreca nº41 da Team WRT num stint muito forte no segundo posto.

Em LMGTE-Am a Corvette Racing alargou a diferença para o Porsche 911 RSR-19 da Iron Dames e colca o Chevrolet Corvette C8.R nº33 na frente do pelotão da classe.

Foto: Ferrari