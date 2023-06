24h Le Mans, H19: Ferrari e Toyota trocaram posições duas vezes | AutoSport

A manhã trouxe alguma acalmia nas operações em pista, mas a última hora animou mais um pouco. A hora começou da pior forma para António Félix da Costa, com um acidente em Indianápolis, em que bateu com alguma violência nas proteções, que levou o #38 a regressar às boxes para reparações. Na frente da corrida, a Ferrari ia liderando com alguma margem para a Toyota, mas essa margem esfumou-se perto do fim da hora, numa paragem nas boxes que demorou mais que o esperado. O 499P #51 teve de ser reiniciado o que permitiu ao Toyota #8 passar para a frente. No entanto, Alessandro Pier Guidi passou Sebastien Buemi com facilidade, provando a vantagem no andamento do carro italiano, regressando assim à liderança da prova.

Nos LMP2, tudo na mesma, mas tudo em aberto, com o #34 a continuar na liderança da categoria, seguido do #41 e do #30.

Em LMGTE, o Porsche #85 (S. Bovy / M. Gatting / R. Frey) regressou à liderança, depois do Corvette #33 (N. Catsburg / B. Keating / N. Varrone) ter começado a hora na frente dos GT, com o Aston Martin #25 da ORT by TF Sport (A. Al Harthy / M. Dinan / C. Eastwood) no segundo lugar e o #33 em terceiro nesta fase.

