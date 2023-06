24h Le Mans, H18: Três quartos de corrida cumpridos, tudo ainda por decidir | AutoSport

Faltam seis horas para o fim da corrida. Um quarto do tempo total da prova e a duração de uma corrida normal no WEC. A corrida tem sido emocionante, com grandes lutas e neste momento não há um claro favorito à vitória.

Na frente da corrida, a luta Ferrari vs Toyota continuou, com alguma vantagem para a Ferrari que se tem revelado o carro mais rápido nesta fase. O Ferrari #51 (A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi), agora com Giovinazzi ao volante, segue na frente e foi cavando o fosso para o Toyota #8 de (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa) nesta última hora. À espreita ainda continuam os Cadillac #2 (E. Bamber / A. Lynn / R. Westbrook) e #3 (S. Bourdais / R. Van Der Zande / S. Dixon) ainda por perto apesar de não mostrarem o mesmo andamento dos homens da frente.

Em LMP2, o #34 da Inter Europol (J. Smiechowski / A. Costa / F. Scherer) mantém-se na frente com a forte oposição do #41 de Rui Andrade (R. Andrade / L. Delétraz / R. Kubica), com o #30 da Duqueine (N. Jani / R. Binder / N. Pino) e o #65 da Panis Racing (M. Maldonado / T. Van Der Helm / J. Van Uitert) por perto. Não houve mudanças na última hora nesta classe e apesar das curtas distâncias, a regularidade tem sido palavra de ordem nesta última hora, sem grandes incidentes.

Em LMGTE, é o Corvette #33 (N. Catsburg / B. Keating / N. Varrone) na liderança com o Porsche #85 (S. Bovy / M. Gatting / R. Frey) e o Porsche#56 (P. Hyett / G. Jeannette / M. Cairoli) por perto

