24h Le Mans, H18: Acidente para António Félix da Costa | AutoSport

É uma notícia que rara… muito rara. António Félix da Costa cometeu um erro e não evitou o contacto com as proteções da pista. Estávamos nos primeiros vinte minutos da 18ª hora de corrida e o português exagerou um pouco nos limites de pista em Indianápolis, numa zona que tem provocado muitos acidentes. O Porsche #963 da Hertz JOTA teve de regressar às boxes para reparações que não deverão demorar muito. Este é o primeiro erro que nos recordamos de Félix da Costa em muito tempo no WEC. Mas tendo em conta que neste momento a corrida serve apenas para ganhar conhecimento, mais vale usar já todo o azar para o resto da época. O acidente motivou uma slow zone que vai ser demorada na zona do acidente, para reparar a barreira afetada.

Foto: José Bispo/JBphotopress