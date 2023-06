24h le Mans, H17: Luta Ferrari vs Toyota continua, com a Cadillac por perto | AutoSport

O sol já se levantou em Le Mans, com a noite a ficar para trás. A exigente e por vezes decisiva escuridão de La Sarthe acabou por fazer algumas vítimas, mas neste momento tempos quatro candidatos à vitória numa luta acesa.

A meio da corrida, era o Ferrari #51 (A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi) a liderara a prova, com James Calado ao volante, com seguido de perto pelo único Toyota em pista o #8 (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa). O #51 apanhou um susto durante a noite com uma saída de pista motivada por um despiste à frente de Alessandro Pier Guidi, mas que acabou por não ter consequências de maior, com o Safety Car a reduzir o tempo perdido. A corrida do Ferrari #50 (A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen) ficou comprometida por uma fuga de água que motivou uma paragem que custou cinco voltas. Assim a Ferrari lidera com o #51, com o #50 arredado das contas pela vitória.

Na Toyota, é o #8 a defender as honras da marca nipónica, com o #7 (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez ) a ficar arredado depois de um acidente que motivou o Safety Car que manteve o #51 na corrida pela vitória. Kamui Kobayashi não evitou o choque e o #7 ficou de fora da corrida. Assim, o foco da Toyota está apenas no #8.

A Cadillac tem dois carros em luta pela vitória. O #2 (E. Bamber / A. Lynn / R. Westbrook) segue na terceira posição, depois de uma primeira metade muito bem conseguida, tal como para o #3 (S. Bourdais / R. Van Der Zande / S. Dixon) que se mantém na luta. A Cadillac tem optado por uma toada regular e isso tem permitido aos dois carros americanos estarem na luta pela vitória nesta fase.

Na Peugeot, a noite parecia estar a trazer boas notícias e o carro #94 (L. Duval / G. Menezes / N. Müller) a liderar a corrida durante algum tempo. Infelizmente, Gustavo Menezes não evitou uma saída na Chicane Daytona, o que motivou um atraso de oito voltas, retirando o carro da luta pela vitória. Também o #93 (P. Di Resta / M. Jensen / J. Vergne) perdeu muito tempo com uma saída de pista de Jean-Éric Vegne, que ficou preso na gravilha em Arnage, o que motivou uma perda de tempo considerável. O Peugeot #93 está a três voltas do líder, enquanto que o #94 está a nove voltas.

Para a Porsche as contas também não são animadoras. O 963 #75 (F. Nasr / M. Jaminet / N. Tandy) que andou pelos lugares da frente nas primeiras horas acabou por desistir ainda cedo na prova com problemas na pressão de combustível, enquanto o #5 (D. Cameron / M. Christensen / F. Makowiecki) perdeu tempo nas boxes com problemas no arrefecimento do carro. O carro #6 perdeu mais de 40 minutos com uma reparação demorada na 16ª hora de prova. A corrida do #38 de Félix da Costa tem sido de teste, depois da saída de pista de Yifei Ye ainda cedo na prova, que motivou uma reparação demorada.

Nas contas dos Glickenhaus, os dois carros americanos estão a cinco voltas ( #709 – F. Mailleux / N. Berthon / E. Gutierrez) e a sete voltas (#708 – R. Dumas / R. Briscoe / O. Pla) que apesar de se manterem em corrida foram perdendo tempo com alguns contratempos.

No lado da Vanwall #4 ( T. Dillmann / E. Guerrieri / T. Vautier) a corrida acabou na volta 165 com um problema no motor que levou ao fim da participação da equipa.

Nos LMP2, a liderança é do Oreca #34 da Inter Europol (J. Smiechowski / A. Costa / F. Scherer). seguido de perto pelo #41 da WRT de Rui Andrade (R. Andrade / L. Delétraz / R. Kubica), com o #65 da Panis Racing ( M. Maldonado / T. Van Der Helm / J. Van Uitert), o #30 da Duqueine ( N. Jani / R. Binder / N. Pino) e o #48 da IDEC (P. Lafargue / P. Chatin / L. Hörr) nas primeiras posições, ainda em luta pela vitória. As esperanças de Filipe Albuquerque acabaram relativamente cedo com o #22 (P. Hanson / F. Albuquerque / F. Lubin) a ver-se envolvido num incidente nas primeiras horas. O #45 da Algarve Pro Racing (G. Kurtz / J. Allen / C. Braun) segue na luta pelo top 10, liderando nos Pro Am.

Nos LMGTE, temos o #85 da Iron Dames (S. Bovy / M. Gatting / R. Frey) na frente nesta fase, com o #56 da Project 1 – AO ( P. Hyett / G. Jeannette / M. Cairoli) e o Corvette #33 (N. Catsburg / B. Keating / N. Varrone) nas três primeiras posições para já, com ainda sete carros na volta do líder.

Foto: José Bispo/JBphotopress