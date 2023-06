24H Le Mans, H10: Ferrari com problemas num dos 499P; Peugeot ainda lidera | AutoSport

António Félix da Costa regressou ao volante do Porsche 963 nº 38 da Hertz Team Jota e também Filipe Albuquerque esteve aos comandos do Oreca nº22 da United Autosports quando o Safety Car saiu de pista, passado 19 minutos da décima hora de corrida. Logo nos instantes iniciais o líder Peugeot 9X8 nº94 viu vários carros ultrapassarem-no e a desdobrarem, incluindo o piloto luso da equipa privada a competir na classe Hypercar. Não demorou muito para que Ryo Hirakawa no único Toyota GR010 – Hybrid em prova conseguisse também ultrapassar o carro francês e liderar a classificação.

Nos LMP2, Rui Andrade conseguiu manter o primeiro posto aos comandos do Oreca nº41 da Team WRT, mas Matteo Cairoli no Porsche 911 RSR – 19 nº56 da Project 1 – AO passou para a frente nos LMGTE-Am.

Com o Toyota nº8 na frente do pelotão, Antonio Fuoco no Ferrari 499P nº50 tentava alcançar o Peugeot 9X8 nº94 de Nico Müller, mas o piloto suíço foi uma ‘presa’ difícil de caçar. Antes disso acontecer, Alessandro Pier Guidi ultrapassou o seu companheiro de equipa com o Ferrari nº51.

O Porsche 963 nº5 parou na box e foi colocado para dentro da garagem, perdendo mais terreno para o resto do pelotão da classe Hypercar.

Azar, a cerca de 20 minutos para nova passagem de hora, para Daniil Kvyat no Oreca 07 – Gibson nº63 da Prema Racing, que bateu nas proteções do traçado francês na zona das Curvas Porsche. Esta situação levou a um período de ‘Full Course Yellow’ e consequente abandono do carro da equipa italiana.

Nessa altura Ryo Hirakawa parou na box para reabastecer e regressou à pista na quinta posição, deixando novamente Nico Müller, aos comandos do Peugeot 9X8 nº94, no comando do pelotão.

Ainda durante o período de ‘Full Course Yellow’, o Ferrari 499P nº50 foi empurrado para dentro da box para a resolução de algum problema no carro italiano, passando o carro nº51 para o segundo posto e o Cadillac V-Series.R nº 2 para o terceiro lugar.

A cinco minutos da passagem para a 11ª hora, terminou o período de FCY e logo o Ferrari nº 51 passou para a frente do pelotão, mas parou logo depois, trocando de piloto. Quem também parou foi Hirakawa no Toyota nº8, algo estranho porque foi a segunda vez num curto espaço de tempo.

No final da décima hora, Nico Müller mantém a liderança para a Peugeot, depois da Toyota e Ferrari terem passado pelo primeiro lugar, enquanto um dos 499P está parado na box. Em LMP2 o primeiro classificado é Malthe Jakobsen no Oreca nº 37 da COOL Racing e nos LMGTE-Am é Matteo Cairoli o lider no Porsche 911 RSR – 19 da Project 1 – AO.

Os portugueses ocupam o 11º lugar nos Hypercar (Félix da Costa) e o 17º posto nos LMP2 (Filipe Albuquerque).

Resultados AQUI



Live Timing AQUI

Foto: José Bispo/JBphotopress