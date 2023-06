24H Le Mans, Gustavo Menezes: “balanço foi muito positivo” | AutoSport

Após as 24 Horas de Le Mans os dois Hypercars do Team Peugeot TotalEnergies cruzaram a linha de meta na 8ª (#93) e 12ª (#94) posições da classe principal do Campeonato do Mundo de Resistência. Para além do resultado, foi sobretudo a execução da corrida que a Peugeot leva com boa recordação. Depois de uma semana difícil, em que a equipa teve de lidar com vários incidentes, o Team PeugeotTotalEnergies fez uma boa corrida, principalmente tirando partido das condições meteorológicas variáveis, com secções da pista secas e outras molhadas.

Tendo estado aos comandos do 9X8 nº94, que assumiu a liderança durante parte da corrida, Gustavo Menezes considera que “foi uma prova muito intensa em Le Mans, uma que nunca deixa de surpreender a todos. No final, o balanço foi muito positivo. Apesar de não termos conseguido o tão sonhado resultado de vencer, fomos humildes, pois era a nossa primeira vez, e sabíamos que ia ser muito difícil. Ter liderado várias horas e chegar a meio da prova na liderança foi uma ótima sensação. Estou muito orgulhoso de toda a equipa. Infelizmente, tivemos um acidente e alguns problemas, mas os mecânicos e toda a equipa fizeram um trabalho fantástico para regressar o mais rapidamente possível”.

Foto: Julien Delfosse / DPPI