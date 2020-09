24h le Mans: Grelha de partida definida

A Hiperpole foi este ano utilizada para decidir a formação da grelha para o arranque de amanhã das 24 Horas de Le Mans, sétima prova do Mundial de Endurance de 2019/20. Toyota, Porsche, United Autosports e Luzich Racing celebram todos a conquista do primeiro lugar em cada uma das quatro classes e um ponto extra no campeonato mundial.



Kamui Kobayashi reclamou a pole da geral para a Toyota. Gustavo Menezes Rebellion Racing R13 #1 foi segundo, no que se pode considerar uma meia surpresa. A segunda fila é liderada pelo Toyota #8 com Kazuki Nakajima a bater o Rebellion Racing R13 #13 de Louis Deletraz, com a Bykolles Racing Team #4 a terminar no 5º lugar.

Os líderes do campeonato, a United Autosports vão partir da primeira fila da grelha LMP2 com Paul Di Resta a bater o Aurus #26 da G-Drive Racing de Jean Eric Vergne. Em terceiro ficou o Oreca #29 da Racing Team Nederland. António Félix da Costa vai partir de sétimo.

Na LMGTE Pro, o Porsche 911 RSR-19 #91 de Gianmaria Bruni, sai na frente e a primazia na LMGTE Am foi para os campeões da ELMS, Luzich Racing com Come Ledogar a ocupar o primeiro lugar no Ferrari #61. Todos os olhos estão agora virados para a corrida que arranca às 13h30 de Lisboa e que pode ver no Eurosport. A corrida é precedida de uma curta sessão de warm up.