24h Le Mans: Glickenhaus lidera segunda sessão de treino | AutoSport

O Glickenhaus #708 (L. DERANI / F. MAILLEUX / O. PLA / G. MENEZES) fez o melhor tempo da segunda sessão do Pré-Teste em Le Mans.

Depois de a Toyota ter liderado durante a manhã, à tarde vimos a equipa que se estreia em La Sarthe a fazer o melhor registo (3:29.115), assinado por Olivier Pla, que nos últimos instantes do treino fez a volta mais rápida do dia. Seguiram-se os Toyota #7 (M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ) a pouco mais de 0.2 seg do melhor tempo e #8 (K. NAKAJIMA / B. HARTLEY / M. CONWAY) a 0.5 seg. O Alpine #36 ficou-se pelo quarto tempo, atrás do Glickenhaus #709.

Em LMP2 foi o Oreca #48 da IDEC Sport (P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET) a fazer o melhor tempo (3:31.105) enquanto o #22 (P. HANSON / F. SCHERER / F. ALBUQUERQUE) de Filipe Albuquerque ficou-se pela quinta posição a 0.864seg. O #38 da JOTA (R. GONZALEZ / A. DAVIDSON) de António Félix da Costa, que esteve ausente do teste foi 19º durante a tarde a mais de três segundos da referência.

Em LMGTE Pro foi o Porsche #79 da WeatherTech Racing (C. MACNEIL / E. BAMBER / L. VANTHOOR) a ficar na frente com o tempo de 3:52.938. O Porsche #72 da Hub Auto Racing (D. VANTHOOR / A. PARENTE / M. MARTIN) de Álvaro Parente ficou em sexto, à frente dos Corvette.

Em LMGTE AM foi o Porsche #99 da Proton Competition (H. TINCKNELL / V. INTHRAPHUVASAK / F. LATORRE) a concluir o dia no topo da tabela de tempos (3:54.472).

Ficou assim encerrado o primeiro ensaio para as 24h de Le Mans. Resultados AQUI