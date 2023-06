24h Le Mans: Ganhar corrida com um pé partido | AutoSport

Fazer Le Mans em perfeitas condições já é difícil. Ganhar Le Mans com um pé magoado no centenário… não é para todos. Fabio Scherer piloto do Oreca #34 da Inter Europol pode contar essa história. O suíço viu um GT passar por cima do pé e ficou a suspeita de uma fratura. Mas o piloto não desistiu e continuou, valendo-se da adrenalina para aguentar até ao fim.

No final, a emoção era visível no rosto do piloto do Oreca #34 que apesar da pressão dos adversários, se foi mantendo na frente da corrida desde o meio da prova até a bandeira de xadrez:

“O pé não está muito bem, mas com a adrenalina não sinto nada. Amanhã provavelmente não será muito bom. Mas prefiro assim e vencer a corrida do que o contrário. É inacreditável e foi tão duro lutar até ao fim, numa equipa privada da Polónia, nesta que foi a primeira vitória da equipa. No fim, os problemas no rádio não ajudaram, mas pensei que tinha apenas de ir a fundo, foi o que discutimos na boxe, pois nem tínhamos a certeza que podíamos trocar de pilotos, pois a porta não fechava corretamente, mas em Le Mans temos de ter um pouco de sorte. Foi o culminar de um ano de trabalho, pois no ano passado mudamos algumas pessoas na equipa a pensar em Le Mans e agora vencemos. É inacreditável.”