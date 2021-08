24h Le Mans, Filipe Albuquerque: “Temos muita margem para melhorar” | AutoSport

Filipe Albuquerque fez o balanço do Teste em Le Mans. Com a ação em pista a retomar apenas na quarta, é tempo de avaliar o que se fez no teste. Para já o ânimo do piloto português mantém-se em alta.

Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa na United Autosports, Phil Hanson e Fabio Scherer foram os quintos mais rápidos entre os LMP2 depois de uma saída de pista. Um resultado positivo dadas as circunstâncias e que em nada amedronta os trio do Oreca #22: “Foi bom estar de volta a esta pista que gosto tanto. É o oitavo ano consecutivo a fazer esta prova, e confesso que todos os anos é a mesma adrenalina como se fosse a primeira vez. Não há nada melhor”, começou por referir Filipe Albuquerque.

Quanto ao teste o mesmo foi importante para voltarem ao registo competitivo de Le Mans no entanto acabou por ficar condicionado com a saída de pista de Fabio Scherer que se estreia nesta prova: “Foi um percalço próprio de quem se estreia em Le Mans mas nada que a equipa não consigo resolver e que nos deixe preocupados. Enquanto estivemos em pista andámos bem e isso é o mais importante. Além disso, temos muita margem para melhorar. Fica a certeza que a corrida vai ser muito competitiva com vários carros em posição de ganhar. Fiquei contente com a primeira impressão, agora é tempo de preparar tudo para os treinos livres de quarta-feira e para os cronometrados”, concluiu o piloto de Coimbra.