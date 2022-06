24h Le Mans, Filipe Albuquerque: Recuperar terreno | AutoSport

Filipe Albuquerque regressa onde já foi feliz. O piloto português é uma das estrelas da United Autosports e o seu carro #22. Terá como companheiros de equipa Phil Hanson e Will Owen, colegas habituais do piloto luso este ano no WEC. A tripulação do #22 chega a Le Mans em sétimo lugar do campeonato e pretende encurtar as distâncias para os homens da frente.

Para já não tem sido um ano muito produtivo para Albuquerque no WEC, com um sétimo lugar em Sebring e um quinto lugar em Spa. O #22 da United costuma ser muito forte no traçado belga, mas este ano as coisas não correram de feição. No entanto, a experiência de Albuquerque e Phil Hanson será muito importante.

Será a nona participação de Albuquerque em Le Mans. Em 2014 e 2015 pela Audi (tendo sido o rookie do ano em 2014), em 2016 com a RGR Sport by Morand e desde então com a United Autosports. As três primeiras tentativas com a United revelaram-se infrutíferas, dada a pouca competitividade do Ligier JS P217-Gibson, mas no primeiro ano que a equipa usou o Oreca 07-Gibson, o português venceu Le Mans na sua classe. No ano passado a corrida não sorriu ao português, que terminou em 18º na sua classe, mas já se sabe… Não são os pilotos que escolhem Le Mans, é Le Mans que escolhe os pilotos.

Depois de três anos com a Hanson e Paul di Resta, no ano passado, Albuquerque correu com Hanson e Fábio Scherer e este ano, Scherer deu o lugar a Owen que já correu com Albuquerque em 2017.

O objetivo é lutar pela vitória na classe LMP2. Apesar de um arranque de época menos forte, a United já mostrou que sabe vencer em Le Mans e basta recordar a exibição de 2020 (ano do título em LMP2), que deu a vitória e a de 2019, a última com um Ligier, em que a equipa foi perfeita. Só assim o quarto lugar foi possível. Hanson já tem muita experiência, apesar da sua juventude e vai para a sua quinta presença em La Sarthe, e Owen também irá fazer a sua quinta aparição na mítica prova francesa. Assim, é uma tripulação com experiência e Hanson já provou que está à altura do desafio tendo feito os últimos stints na vitória de 2020.

Albuquerque luta pelo título no IMSA e este ano parece bem lançado para o conseguir. Mas um triunfo em Le Mans pode relançar a candidatura ao título no WEC. A máquina é boa, a equipa é boa e os pilotos são bons. Estão todos os ingredientes reunidos para que o português volte ao pódio em Le Mans, sendo um dos favoritos à vitória.