24h Le Mans, Filipe Albuquerque: “Queremos muito chegar à vitória, seria um sonho tornado realidade”

Filipe Albuquerque vai largar as míticas 24h de Le Mans da ‘pole position’ entre os LMP2. O piloto português que faz equipa com Phil Hanson e Paul Di Resta no Oreca da United Autosports não deu hipóteses aos adversários na ‘hyperpole’ e fez a volta mais rápida. Resultado que permite somar mais um ponto na liderança do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC).

O trio de pilotos já tinha dado indicadores da rapidez do Oreca #22 e isso acabaria por se confirmar hoje com este resultado. Amanhã, pelas 13.30h arranca uma das provas mais duras do automobilismo mundial com um português na luta pela vitória: “Fazer a ‘pole position’ em Le Mans com meio segundo de vantagem para o segundo classificado é excelente. O carro está muito bom e isso é um bom indicador para a prova. Estamos na melhor posição possível. E ter conseguido mais este ponto é óptimo pois pode fazer toda a diferença no final do Campeonato” começou por explicar.

O melhor resultado do piloto de Coimbra, que conta com seis participações, foi o quarto lugar conseguido o ano passado: “Queremos muito chegar à vitória. Seria um sonho tornado realidade. No entanto, sabemos perfeitamente o que é correr em Le Mans. Não basta querer! Há vários factores a ter em conta e como não podemos controlar factores externos vamos procurar fazer o nosso trabalho bem feito e esperar uma pontinha sorte. Há chuva prevista para a corrida o que pode mudar muita coisa”, continuou.

Filipe ocupa a primeira posição do Campeonato entre os LMP2 com 121 pontos mais 16 que os segundos classificados: “É importante ganhar Le Mans mas não nos podemos esquecer o título. Esta poderá ser uma corrida decisiva, temos de estar cientes disso e ter muitas cautelas”, rematou.

Amanhã pelas 13.30h as atenções centram-se no Eurosport que irá transmitir a corrida integral.