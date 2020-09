24h Le Mans, Filipe Albuquerque: “O nosso Oreca está com um excelente andamento”

A qualificação das 24h de Le Mans teve lugar hoje depois da realização das duas sessões de treinos livres. Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Paul di Resta asseguraram a terceira melhor marca entre os LMP2 que lhes vai permitir disputar, amanhã, a ‘hyperpole’ que definirá as posições de partida dos seis primeiros lugares.

A grande maratona francesa como é por vezes designada a mítica prova é um dos maiores desafios para pilotos e equipas, pelo que este resultado inicial deixa o piloto português bastante satisfeito: “Na nossa volta rápida apanhámos algum tráfego que não nos permitiu ir além do terceiro lugar. Estamos todos muito próximos em termos de andamento mas ficámos contentes por assegurar um lugar na ‘hyperpole’ que nos vai permitir lutar pela ‘pole position’ amanhã'”, começou por explicar o piloto de Coimbra.

Apesar da posição na grelha não ser propriamente significativa para 24h de corrida, a realidade é que todos os pilotos querem sair na frente: “O nosso Oreca está com um excelente andamento, por isso se tudo correr dentro da normalidade vamos estar na luta. Temos os objetivos muito bem definidos: lutar pela ‘pole’ e pela ‘vitória’. Estamos na liderança do campeonato, queremos ser campeões e por isso não podemos ser modestos nas ambições mesmo que a prova em causa seja as 24h de Le Mans. Vamos dar o nosso melhor”, concluiu Albuquerque que antes de disputar a ‘hyperpole’ amanhã terá ainda tempo para mais uma sessão de treinos livres.