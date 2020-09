24h Le Mans: Filipe Albuquerque na pole-position

O Oreca 07 – Gibson #22 da United Autosports de Phil Hanson, Filipe Albuquerque e Paul Di Resta foi o mais rápido na hiperpole das 24 Horas de Le Mans, e por isso vai sair da pole position da classe LMP2.

Na segunda posição ficou o Aurus 01 – Gibson #26 da G-Drive Racing de Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne e Mikke Jensen, que foram batidos por 0.332s. Terceiro lugar para o Oreca 07 – Gibson #29 da Racing Team Nederland de Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde e Nyck De Vries, com o jovem holandês a recuperar bem duma saída de pista na fase inicial da Hiperpole. O #22 da United Autosports esteve sempre na frente da sua classe, e confirmou o bom andamento já revelado ontem por Filipe Albuquerque.

Na geral, pole-position para o Toyota TS050 – Hybrid #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez sendo uma meia surpresa o segundo lugar do Rebellion R13 – Gibson #1 de Bruno Senna, Norman Nato e Gustavo Menezes, que distou 0.555s mas deixou o segudo Toyota, o #8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon HARTLEY a 0.8s.



Na LMGTE Pro, pole para o Porsche 911 RSR – 19 #91 da Porsche GT Team, de Gianmaria Bruni, Richard Lietz e Frederic Makowiecki, que bateu o Ferrari 488 GTE Evo #51 da AF Corse de Alessandro PIER GUIDI, James CALADO e Daniel SERRA por 0.241s, com o Aston Martin Vantage AMR #95 da Aston Martin Racing de Nicki Thiim, Marco Sorensen e Richard Westbrook a ficar 0.126s mais atrás.



Por fim na LM GTE AM, pole para o Ferrari 488 GTE Evo #61 da Luzich Racing de Francesco Piovanetti, Oswaldo Negri Jr e Come Ledogar, que batue o Porsche 911 RSR #77 da Dempsey – Proton Racing de Christian Ried, Riccardo Pera e Matt Campbell por apenas 0.056scom o Porsche 911 RSR #56 do Team Project 1 de Egidio Perfetti, Larry Ten Voorde e Matteo Cairoli na terceira posição a 0.325s.



A corrida arranca amanhã às 13h30 de Portugal continental, e a chuva pode fazer a sua aparição durante a corrida pois estão previstos aguaceiros para vários momentos do dia, entre sábado e domingo. Durante a noite há também a possibilidade de nevoeiro sendo que para o fim da corrida, o tempo prevê-se que esteja bom.