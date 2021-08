24h Le Mans, Filipe Albuquerque: “Corridas são assim mesmo, por vezes outras perdemos” | AutoSport

Não foi, de perto nem de longe, o desfecho esperado para a oitava participação de Filipe Albuquerque nas 24h de Le Mans. Depois da brilhante vitória conseguida o ano passado, o piloto português estava determinado em voltar a repetir o feito. Filipe e os seus companheiros de equipa, Phil Hanson e Fabio Sherer partiram para a corrida da 12ª posição da grelha entre os LMP2 e estavam confortavelmente no terceiro lugar, em condições de discutir a vitória, quando problemas elétricos obrigaram a uma ida às boxes para substituir o alternador, uma tarefa demorada. Apesar de terem continuado em prova, o muito tempo perdido, deitou por terra todas as ambições do trio do Oreca #22. Viriam a cruzar a linha de meta na 19ª posição.

No final destas longas 24h de competição, a frustração era notória no seio de toda a estrutura: “Não é fácil digerir estas coisas. Saímos para a corrida de uma posição complicada e com condições atmosféricas adversas. Fui muito cauteloso no início para não deitar nada a perder. Fomos gradualmente subindo posições na tabela, chegámos a liderar a prova entre os LMP2 e quando estávamos confortavelmente na terceira posição e ainda com mais de 10 horas de competição pela frente, o alternador dá problemas. Fomos forçados a meter o carro nas boxes para reparar o problema. Logo aí soubemos que a nossa corrida tinha chegado ao fim! Mas, a pensar nos pontos para as contas do campeonato do mundo, continuamos em prova em busca do melhor resultado. E a 19ª posição foi o resultado possível”, explicou Filipe Albuquerque.

Um desfecho inglório para quem já tinha enfrentado adversidades ao longo do fim-de-semana e tinha feito tanto em corrida para recuperar o tempo perdido: “As corridas são assim mesmo. Uma vezes ganhamos e outras vezes perdemos. Foi uma pena porque o nosso carro estava a andar muito bem, mas são situações que não conseguimos controlar. Agora é olhar para a frente e pensar na próxima”, rematou Filipe Albuquerque.

A próxima ronda do Campeonato do Mundo de Resistência acontece a 30 de Outubro com as 6h do Bahrein.