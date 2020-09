24h Le Mans: Filipe Albuquerque 2º… no segundo treino livre

Na categoria LMP2, o Oreca 07-Gibson #37 da Jackie Chan DC Racing de Ho-Pin TUNG, Gabriel AUBRY e Will STEVENS foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres das 24 Horas de Le Mans, 0.080s na frente do Oreca 07 – Gibson #22 da United Autosports de Philip HANSON, Filipe ALBUQUERQUE e Paul DI RESTA. Terceiro lugar para o Aurus 01 – Gibson #26 da G-Drive Racing de Roman RUSINOV, Jean-Eric VERGNE e Mikkel JENSEN com o Oreca 07 – Gibson #38 da JOTA de Anthony DAVIDSON, António Félix DA COSTA e Roberto GONZALEZ no sexto lugar.

Na LMP1, desta feita a primazia doi para o Toyota TS050 – Hybrid #7 da Toyota Gazoo Racing e Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI e Jose Maria LOPEZ, que bateu o carro ‘irmão’ por 0.247s. Buemi foi o primeiro piloto a quebrar a barreira dos 3m20, sendo que a sessão de três horas teve dois longos períodos de bandeira vermelha, devido a acidentes. Por sua vez o Toyota TS050 – Hybrid #8 da Toyota Gazoo Racing de Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA e Brendon HARTLEY ficou bem na frente do Rebellion R13 – Gibson #3 da Rebellion Racing de Romain DUMAS, Nathanael BERTHON e Louis DELETRAZ.

Um forte acidente na saída da segunda chicane Mulsanne do Oreca 07 Gibson # 28 da IDEC Sport de Paul Lafargue, resultou num período de bandeira vermelha de 20 minutos no final da primeira hora de treino. Também o LMP2 #17, na altura conduzido por Dwight Merriman, bateu nas barreiras perto da entrada do pit lane. Os acidentes totalizaram 45 minutos de paragem.