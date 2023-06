24h Le Mans: Ferrari mais rápida no Warm Up | AutoSport

A Ferrari foi a mais rápida no Warm Up, última preparação para a corrida de 24h, que tem arranque marcado para as 15h. O #51 (A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi) foi o mais rápido da sessão, com o tempo de 3:30.113. O #50 (A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen) ficou com o segundo posto e com quase três segundos de diferença, numa sessão sem qualquer peso competitivo, servindo apenas para verificar sistemas antes da corrida. O top 3 ficou fechado com o #3 (S. Bourdais / R. Van Der Zande / S. Dixon). O #38 da JOTA (A. Da Costa / W. Stevens / Y. Ye) ficou na 13ª posição nos Hypercar.

Em LMP2, foi o #23 (J. Pierson / T. Blomqvist / O. Jarvis) a fazer o melhor registo, com o tempo de 3:39.818, com #34 (J. Smiechowski / A. Costa / F. Scherer) a ficar logo atrás e o #14 (R. Sales / M. Beche / B. Hanley) a fechar top3. #22 de Filipe Albuquerque ficou na 17ª posição.

Em LMGTE, foi o #57 da Kessel Racing (T. Kimura / S. Huffaker / D. Serra) a ficar com o melhor tempo – 3:55.038 – com o #74 (K. Cozzolino / Y. Tsujiko / N. Yokomizo ) a ficar na segunda posição e o #16 (R. Hardwick / Z. Robichon / J. Heylen) a ficar no top3.

Resultados AQUI

Foto: Phillipe Nanchino