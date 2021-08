24h Le Mans, Félix da Costa: “tristes porque tínhamos carro e andamento para lutar pela vitória” | AutoSport

Teve lugar este fim-de-semana a 89ª edição das 24 horas de Le Mans, na qual António Félix da Costa foi um dos representantes lusos e aquele que mais possibilidades tinha de ter vencido esta carismática prova. A verdade é que Félix da Costa esteve brilhante, conquistando a pole position, dominando os momentos iniciais e efetuando turnos de condução de grande nível, mas a sorte não quis nada com as cores lusas e um problema técnico retirou as possibilidades de AFC lutar pela vitória com o Oreca 07 nº38 da equipa JOTA.

Desde a sessão de qualificação ficou bem evidente o excelente ritmo de António Félix da Costa no circuito de la Sarthe, em Le Mans. O piloto obteve a pole position na classe LMP2, deixando o 2º mais rápido a 0.5 seg, numa volta canhão do piloto Português. Na corrida AFC voltou a brilhar, num turno de condução inicial exímio, onde abriu uma diferença de mais de trinta segundos para a concorrência. Tudo apontava para uma animada luta pela vitória, mas um problema técnico ao início da noite retirou qualquer hipótese ao piloto luso de conquistar a vitória nesta edição das 24 horas de Le Mans.

Ainda assim, e apesar desse percalço, que fez o carro nº 38 da JOTA perder cerca de sete voltas, caindo nessa altura para o fundo da classificação geral, António Félix da Costa, Anthony Davidson e Roberto Gonzalez não baixaram os braços, iniciando uma grande recuperação, encurtando a diferença o vencedor, para terminar no 8º lugar da categoria LMP2. No meio de tudo isto coube ao piloto luso de 29 anos a tarefa de conduzir cerca de onze das 24 horas, mostrando-se o líder do carro nº 38. No final António Félix da Costa referia que “claro que estamos tristes porque sentimos desde o início que tínhamos carro e andamento para lutar pela vitória, mas Le Mans é isto mesmo, alegrias, desilusões, suor, lágrimas, uma corrida única que todos querem ganhar e que tem um sabor especial. Do nosso lado fica a certeza que demos tudo, nunca deixámos de lutar, mesmo com o problema que nos fez perder sete voltas. Fui chamado pela equipa para guiar quase onze horas e apesar do cansaço, dei sempre tudo e sinto-me contente com a minha performance, penso que não ficou indiferente a ninguém. Esta é uma corrida que quero muito ganhar e sem dúvida voltarei em 2022 para lutar por este sonho.

Agradeço à equipa JOTA o excelente trabalho que fizeram, mecânicos, engenheiros e todo o staff, aos meus colegas de equipa que mantiveram um espírito de luta incrível ao longo de toda a corrida, e por fim, aos Portugueses, que me apoiaram sempre muito ao longo de todo o fim-de-semana!”

Na classe LMP2 foi a equipa WRT a levar a taça para casa, com Robin Frijns, Ferdinand Habsburg e Charles Milesi. Apesar de tudo, o prémio para o trio da Costa/ Davidson / Gonzalez, acabou por ser os pontos referentes ao 4º lugar das equipas que disputam o mundial de resistência (FIA WEC), que os mantêm na luta pelo título Mundial na categoria LMP2. Quando faltam disputar duas provas, ambas no Bahrain, António Félix da Costa sonha ainda com este título Mundial, ele que é o atual vice campeão por equipas nesta mesma classe, a LMP2.