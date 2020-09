24h Le Mans, Félix da Costa: “O segundo lugar é um excelente resultado”

António Félix da Costa esteve presente na edição de 2020 das 24h de Le Mans a bordo do Oreca 07-Gibson #38 da Jota Sport e teve como companheiros de equipa Anthony Davidson e Roberto Gonzalez. No da grande maratona, o carro #38 ficou na segunda posição da categoria LMP2.

No final, após a prestigiante cerimónia do pódio, Félix da Costa afirmou que “é sem dúvida um grande resultado para mim e para a JOTA, pois trata-se do meu primeiro pódio nas 24 horas de Le Mans, a grande prova de resistência a nível mundial”.

“Acreditamos sempre e lutámos até à última volta para vencer, mas sabíamos que não tínhamos o carro mais rápido, portanto a estratégia foi a de não cometer erros e procurar espreitar uma oportunidade”, referiu Félix da Costa.

“Acabamos em 2º, um excelente resultado e como sempre disse, não ganhando eu, a vitória teria de ir na mesma para Portugal, por isso fico contente com a vitória do Filipe e ficam os meus parabéns, foram uns justos vencedores e foi um prazer lutar durante toda a corrida, foi uma grande batalha e terminar uma corrida de 24 horas separados por 32 segundos mostra bem isso”, finalizou o piloto português.