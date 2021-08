24h Le Mans: Félix da Costa, a voar baixinho, já é segundo da geral | AutoSport

António Félix da Costa está endiabrado e é agora segundo da geral, tendo passado os dois Glickenhaus. O ritmo do piloto português é espantoso nesta fase, tendo mais de 18 seg. de vantagem para o segundo classificado em LMP2 o #26 da G-Drive com Nyck de Vries ao volante. Félix da Costa tem a melhor volta nesta fase (3:50.540), melhor que o tempo do Toyota #7 (3:53.518).

A possibilidade de ver um LMP2 no pódio da geral ganha assim força, com os incidentes dos Hypercars a mostrar que os LMP2 podem ter uma palavra a dizer nesta prova.

