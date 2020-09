24h Le Mans, Félix da Costa: “A corrida que todos os pilotos querem vencer”

O Mundial de Resistência (FIA WEC) regressa este fim-de-semana com a maior prova de endurance do mundo, as 24 horas de Le Mans. António Félix da Costa faz a sua terceira aparição nesta mítica prova, mas estreia-se na classe LMP2, ao serviço da equipa JOTA, ele que se encontra atualmente na luta por este titulo mundial.

António Félix da Costa atravessa atualmente um excelente momento de forma, tendo-se sagrado Campeão do Mundo de Fórmula E, o maior feito de sempre alcançado por um piloto Português. A cotação do piloto Português está em alta, mas Félix da Costa sabe que para uma prova como as 24 horas de Le Mans, a tática é diferente e exige muita concentração:

“Depois do título de Fórmula E, estas duas últimas semanas foram de descanso, recuperação e sobretudo recarregar energias para esta grande corrida.

As 24 horas de Le Mans são a corrida que todos os pilotos querem vencer, é uma prova mítica cheia de história mundial. Eu não sou exceção e acredito que temos boas possibilidades de estar na luta, no entanto sei bem que não só o nível competitivo na LMP2 é muito alto, como numa prova destas é fundamental sermos regulares, não cometermos erros e evitar qualquer penalização. Tanto eu, como o Anthony como o Roberto temos a lição bem estudada e a estratégia bem delineada”.

A 88ª edição das 24 horas de Le Mans terá 59 carros à partida, divididos pelas várias categorias, onde a LMP2 sobressai, sendo a mais numerosa com 24 carros inscritos. Espera-se assim muita animação em pista, no circuito de la Sarthe, constituído por um total de trinta e oito curvas e 13,626 km de perímetro. Recorde-se que na classificação do campeonato LMP2, António Félix da Costa e Roberto Gonzalez ocupam atualmente a 6ª posição com 89 pontos, contra os 120 do carro nº 22 da United Autosport, portanto tudo em aberto na disputa do titulo mundial, numa altura em que falta disputar além das 24 horas de Le Mans, ainda as 8 horas doo Bahrain, marcadas para 14 de Novembro.

O programa do fim-de-semana inicia-se apenas já na 5ª feira, com treinos livres e qualificação. Na 6ª feira tem lugar a super pole, que vai determinar a grelha de partida para os mais velozes. A partida das 24 horas está marcada para as 13h30 (hora Portuguesa) e terá transmissão televisiva integral, durante as 24 horas, no canal Eurosport.