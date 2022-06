24H Le Mans: Fantásticas vitórias de António Félix da Costa e Henrique Chaves; Filipe Albuquerque azarado | AutoSport

Dia de Portugal em Le Mans! Dois pilotos portugueses fazem parte da lista de vencedores da edição 90 das 24 Horas de Le Mans em duas classes diferentes. António Félix da Costa passou para a liderança do pelotão dos LMP2 nas voltas iniciais da corrida ao volante do carro #38 da JOTA, depois de um arranque que deitou por terra as esperanças de vitória de Filipe Albuquerque no Oreca #22 da United Autosports. Enquanto Félix da Costa passou para as posições cimeiras da classe, Albuquerque viu da garagem da equipa o carro a ficar na gravilha por causa de um toque de René Rast no #31 da WRT e perdeu voltas importantes que a tripulação nunca conseguiu recuperar. Para além disso, já nesta manhã Phil Hanson teve de parar o #22 em pista e reiniciar o carro, voltando a perder terreno. A United Autosports terminou com o #22 na 10ª posição da classe.

António Félix da Costa teve, à semelhança da corrida do ano passado, excelentes turnos de condução na fase inicial da corrida, deixando aos colegas de equipa a missão de permanecer no primeiro lugar. O piloto luso tinha afirmado que esperava que o carro #31 da WRT se juntasse ao #9 da Prema – o carro da WRT acabou por desistir depois de mais um acidente já nesta manhã – mas nunca estiveram a pressionar os líderes, mesmo após a perda de algum tempo durante o período de Safety Car.

O #38 venceu com mais de 2 minutos de vantagem para o Oreca #9 da Prema.

Nos GTE-Am, Marco Sorensen, companheiro de equipa de Henrique Chaves no Aston Martin Vantage AMR #33 da TF Sport, conseguiu recuperar várias posições na fase inicial da prova francesa para a tripulação, entregando o carro ao piloto luso dentro do top 10. Na sua estreia em Le Mans, Chaves continuou o trabalho do colega de equipa e subiu mais algumas posições, até que durante a noite conseguiram chegar ao primeiro lugar entre os carros da sua classe e foram aumentando a vantagem para os adversários. Na manhã foram gerindo o andamento, mas sem terem qualquer adversário a provocar e a pressionar a liderança do #33, passando na meta pela última vez na corrida com mais de 1 minutos de vantagem para o Porsche #79 da Weathertech Racing.

O Oreca #45 da Algarve Pro Racing venceu nos LMP2 Pro-Am (Steven Thomas/James Allen/Rene Binder) e vão subir com a bandeira portuguesa ao pódio, mas o #47 terminou na 20ª posição dos LMP2, depois de um problema na volta inicial da corrida.

Rui Andrade, piloto angolano com licença desportiva portuguesa, terminou no 17º posto juntamente com os companheiros de equipa do Oreca #41 da Realteam by WRT, passando por vários problemas nas 24 horas de prova.

Foto: Gabi Tomescu/focuspackmedia.com