24h Le Mans: Dupla Kevin e Jan Magnussen improvável

Kavin Magnussen nunca escondeu o desejo de correr a mítica prova de resistência, as 24h de Le Mans, com o seu pai Jan, mas a probabilidade de isso acontecer diminuiu agora.

Com a saída de Jan da Corvette, as possibilidades de pai e filho correrem juntos são mais diminutas como explicou Kevin:

“Sempre quisemos fazê-lo, mas penso que se tornou mais difícil agora que o meu pai não é um piloto de fábrica”, disse Magnussen ao Autosport. “Quando era piloto da Corvette, havia algumas oportunidades para o fazer, porque a Corvette podia colocar-me no carro para Le Mans. Mas tornou-se impossível pela logística e tempo, porque é preciso preparação. Além disso, é difícil para Corvette colocar um piloto no carro para Le Mans e não para as outras grandes corridas do ano.”

“Agora que ele não é um piloto de fábrica, teríamos de o fazer como um LMP2 ou um GTE-Am, o que é difícil porque ambos somos pilotos platina. Pode ser difícil com o estatuto de piloto, qualquer que seja o sistema. Não sei se seremos capazes de o fazer. Agora vou correr e tentar conseguir bons resultados para mim, e espero que no futuro com equipas de fábrica. Pode tornar-se complicado com o meu pai. Mas estaremos sempre atentos a isso”.