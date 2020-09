24h Le Mans: duas equipas só de mulheres

Este fim-de-semana, duas equipas só de mulheres marcam presença nas 24 Horas de Lemans. Seis pilotos apoiadas pela FIA Women in Motorsport Commission – competindo com a equipa Richard Mille Racing e Iron Lynx no projeto Iron Dames – asseguraram cobiçados lugares na grelha de 60 carros para esta 88ª edição da prova. Será a primeira vez desde meados dos anos 70 que mais de uma equipa feminina vai estar na linha de partida.

A Richard Mille Racing Team está preparada para colocar em pista a primeira equipa LMP2 só de mulheres na história de Le Mans. Tatiana Calderón, Sophia Flörsch e Beitske Visser estarão ao leme do carro Oreca 07-Gibson #50, da equipa Signatech.

Em preparação para Le Mans, a equipa – liderada pela britânica Katherine Legge – tem estado a competir na ELMS. No entanto, após um acidente em Le Castellet, Katherine Leege partiu uma perna e tem de ficar de fora desta prova, sendo Beitske Visser a juntar-se a Tatiana Calderon e Sophia Flörsch: “Estou muito entusiasmada e grata por esta incrível oportunidade”, disse Tatiana Calderon, que já reivindicou dois top seis nas corridas deste ano da ELMS. “Fazer Le Mans é um sonho para cada piloto e poder fazê-lo representando Richard Mille e a FIA Women in Motorsport Commission é uma enorme honra. Temos estado a preparar-nos na ELMS, mas Le Mans será a primeira vez que nós as três vamos correr juntas, e será muito intenso, um enorme desafio: três pilotos estreantes num horário muito condensado sem o habitual teste anterior. Penso que estamos todos a começar a compreender como funcionam as corridas de resistência, como é necessário abordá-las como uma equipa enquanto partilhamos um carro. A única parte triste é que não vamos ter a experiência completa de Le Mans sem que os fãs estejam presentes, mas espero que eles nos possam animar a partir de casa. Estamos prontas para o desafio”.

Entre as 22 inscrições da LMGTE Am, as Iron Dames – um projeto concebido e apoiado por Deborah Mayer, uma apaixonada piloto francesa e promotora de mulheres no desporto motorizado – serão geridas pela equipa Iron Lynx, também cliente regular do ELMS.

O Ferrari #85 Ferrari 488 GTE Evo estará nas mãos de Rahel Frey, Michelle Gatting e Manuela Gostner e o trio reclamou duas terceiras posições na categoria dos três eventos realizados até agora durante na ELMS deste ano. Em 2019, foram a primeira equipa só de mulheres em 10 anos a competir no Circuito de la Sarthe e terminaram em nono lugar na sua categoria. Agora na sua segunda temporada ELMS juntas, e tendo adquirido experiência crucial de competir em Le Mans, o trio está concentrado em capitalizar no seu conhecimento e compreensão desta corrida.

“Não deve haver dúvidas de que chegamos definitivamente a Le Mans com muito mais experiência como equipa e pilotos. Isto ajuda-nos a concentrar-nos na corrida, pois todas temos uma ideia do que enfrentamos”, disse Michelle Gatting. “Tivemos um forte início de época na ELMS com dois pódios e estamos novamente a apontar para pódios em Monza e Portimão”. Quanto ao resultado para Le Mans, penso que devemos apontar para um top 10, o plantel é grande com 22 carros e muitos competidores fortes”.

Falando do desafio que se avizinha, Michèle Mouton, Presidente da FIA Women in Motorsport Commission e vencedora da categoria Protótipos 2L em 1975 em Le Mans, disse: “Le Mans é muito especial e ter duas equipas femininas na linha de partida é incrível”. É um verdadeiro passo em frente e uma prova de que as nossas pilotos de topo têm o seu lugar nas equipas profissionais. Tatiana, Sophia e Beitske estão numa curva de aprendizagem acentuada nas corridas de endurance, mas até agora têm tido algumas corridas realmente positivas esta época e a sua motivação para melhorar volta a volta é elevada. Na sua segunda temporada na GTE, Michelle, Rahel e Manuela demonstraram que são capazes de terminar no pódio e sei que agora terão a experiência de uma corrida de Le Mans ainda mais forte. Não há como subestimar quão duro será o desafio, mas todas as seis pilotos estão bem preparadas e têm grandes equipas atrás delas. Desejamos a todas uma corrida segura e bem sucedida”, disse Mouton.