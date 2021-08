24h Le Mans: Começou a aventura | AutoSport

Já tivemos bandeira verde em La Sarthe para o Pré-Teste que decorre hoje, primeiro dia de ação em pista nesta semana que será movimentada. Foi também a luz verde para a 89ª edição das 24h de Le Mans, que este ano conta com três portugueses.

O Oreca 07-Gibson #32 de United Autosports foi o primeiro carro a entrar em pista, nesta que foi a estreia dos Hypercars em Le Mans. Quanto aos portugueses, temos Filipe Albuquerque no #22 da United em LMP2 e o Álvaro Parente no Porsche #72 da HUb Auto. António Félix da Costa está em Berlim a lutar pelo título de Fórmula E pelo que não está presente neste teste que serve de ensaio geral. A sessão da manhã decorre até as 12h.

Pode seguir o Live Timing AQUI