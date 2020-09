24h Le Mans: Chuva ‘prepara-se’ para ‘baralhar’ tudo

A meteorologia pode desempenhar um papel muito importante nestas 24 Horas de Le Mans, uma vez que se prevê chuva esta tarde, pouco depois do início da corrida. Mesmo a mais leve chuva obriga as equipas a alterar as suas estratégias e os pilotos a adaptar a sua técnica para se manterem competitivos em condições complicadas. Após um ‘warm up’ numa pista húmida, preveem-se trovoadas com possibilidade de granizo a partir das três horas desta tarde, com alguns aguaceiros esperados durante a noite. Estes episódios de tempo húmido serão intercalados com períodos de sol. A temperatura do ar atingirá um pico de cerca de 27°C no final da tarde de hoje, mas prevê-se que estará muito quente no período em que se prevê mais chuva. Esperam-se mais aguaceiros no domingo de manhã com a possibilidade doutra tempestade ‘saudar’ a bandeira axadrezada. Espera-se ainda que as temperaturas aumentem para cerca de 24°C no início da tarde de domingo.