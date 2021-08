24h Le Mans: Chevrolet Corvette C8.R “emagrece” 7 kg para a corrida | AutoSport

Os dois Chevrolet Corvette C8.R da Corvette Racing sofreram uma redução de peso, naquela que é a segunda decisão no BoP antes da corrida de amanhã, na classe GTE-Pro.

Os carros norte-americanos terão um peso mínimo de 1269 kg, uma redução de 7 kg, decidida pelo comité técnico do WEC esta sexta-feira.

Não se sabe o que está por detrás desta decisão, nem da que foi tomada ainda ontem, que obriga a um ajuste do BoP nos Ferrari 488 GTE Evo. Neste caso, as variantes do carro italiano nas classes GTE-Pro e GTE-Am, terão uma redução nas rotações do motor e uma diminuição de 8 CV na potência do motor, para além de um litro na capacidade do tanque de combustível.