24h Le Mans: Chevrolet Camaro ZL1 chegou ao fim e deixou a sua marca | AutoSport

Não é todos os dias que vemos um carro da NASCAR correr em Le Mans. Mas o Chevrolet Camaro ZL1 cumpriu a sua missão de chegar ao fim da prova. Foram muitos meses de desenvolvimento e alterações para que o carro sobrevivesse às 24h de prova, algo que muitos suspeitavam. O ritmo apresentado não envergonhou e o espetáculo que deu em pista valeu, especialmente para quem pôde ouvir ao vivo o V8 americano.

O ACO tinha receios que o Camaro ZL1 fosse demasiado lento, mas acabou por mostrar um ritmo ao nível dos LMGTE e apenas uma transmissão partida impediu um resultado mais interessante que o 39º lugar. Com mais de uma hora na garagem, não se podia esperar melhor.

Jenson Button chegou a arrepender-se da decisão de correr com o carro, mas acabou por se divertir muito em Le Mans:

“É engraçado porque a primeira vez que pilotei este carro foi em Daytona e, nas primeiras cinco voltas, pensei que tinha sido o maior erro da minha vida!”, disse. “Mas, aos poucos, habituámo-nos, habituámo-nos ao peso, habituámo-nos ao tamanho, mas eu também não conduzia há dois anos e meio, o que é muito tempo para um piloto de corridas, por isso demorei algum tempo a habituar-me, mas adorei. É um carro muito divertido de conduzir quando nos habituamos ao peso. Na maioria dos carros de corrida, carrega-se no pedal do travão e depois modula-se a partir dele. Mas, neste, carrega-se no pedal do travão e fica-se no pedal do travão até à curva. Nas Porsche Curves, passamos da primeira para a segunda parte e aí podem ver as transferências de massa e também como somos agressivos. Nas curvas, há sobreviragem, passamos por cima dos corretores de forma agressiva e é um carro muito divertido.”

“Estou orgulhoso do nosso desporto”, disse Rick Hendrick, proprietário da Hendrick Motorsports, no final da corrida. “Não queríamos que esta aventura fosse um fracasso. Era com isso que eu estava preocupado. Desde o início, com o Chad (Knaus) e o Greg (Ives), fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para garantir que a participação seria um sucesso. As nossas equipas NASCAR podem participar em qualquer tipo de corrida. Elas têm o talento, os engenheiros certos e pessoal qualificado suficiente para fazer o que quiserem.”

O Chevrolet Camaro ZL1 conseguiu fazer algo único. Manter-se fiel à NASCAR. Isso podia ver-se nas paragens nas boxes onde a “tradição” americana se manteve. E em pista, o roncar do motor americano ia acordado quem tentava dormir durante a noite. O resultado pode não ter sido retumbante, mas o objetivo do projeto foi atingido com sucesso. A NASCAR esteve representada no centenário com uma bela máquina que respeitou Le Mans e respeitou a tradição da NASCAR.

Foto: José Bispo / JB Photopress