24h Le Mans: Carlos Tavares a bordo do Peugeot 908 (Vídeo)

As 24 Horas de Le Mans ficaram marcadas pelo pódio português na categoria LMP2, com Filipe Albuquerque a vencer e António Félix da Costa na segunda posição.

Mas, para além disso, a Peugeot Sport revelou os seus planos futuros na categoria. O Presidente do Conselho de Administração do Grupo PSA, Carlos Tavares, esteve também presente no circuito com um Peugeot 908 e deu uma volta ao Circuito de Le Sarthe. Veja aqui!