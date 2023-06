24H Le Mans, Brendon Hartley: “desapontado, orgulhoso pelo trabalho da equipa” | AutoSport

A Toyota tentou levar a discussão da vitória nas 24 Horas de Le Mans até à última, já depois de ter ficado sem um dos seus carros após ter sido vítima num acidente à entrada do período noturno da prova, mas numa altura em que os nipónicos arriscaram tudo, Ryo Hirakawa teve uma saída de pista e danificou o carro nº8, perdendo de vez a possibilidade de lutar pelo triunfo com o Ferrari 499P nº51.

O piloto da tripulação do Toyota GR010 HYBRID nº8, Brendon Hartley explicou que o seu companheiro de equipa apenas fez aquilo que se pedia na altura, atacar ao máximo, arriscando tudo.

“Honestamente são diferentes emoções”, explicou o piloto neozelandês no final da corrida, antes da cerimónia de pódio. “Demos tudo e houve alturas em que éramos o carro mais lento em pista. Aconteceu na parte final quando a pista estava mais quente. No meu último stint, nos melhores tempos que fiz, era volta de qualificação atrás de volta de qualificação e sei que poderíamos ter conseguido colocá-los [Ferrari] sob pressão, apesar de terem vantagem com o seu ritmo mais alto. Quando o Ryo [Hirakawa] entrou, dissemos que era para ser um ataque total – arriscar tudo – e deu-se o acidente. Podia ter acontecido a qualquer um, aconteceu a muitos nas últimas 24 horas. Todo o nosso apoio para o Ryo, o objetivo era atacar ao máximo e foi o que ele fez”.

Dizendo-se “desapontado, orgulhoso pelo trabalho da equipa”, Hartley afirmou que ia ser muito difícil subir ao pódio e conseguir festejar o segundo lugar em Le Mans.

Foto: Toyota