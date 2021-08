24h Le Mans: Arranque caótico deixa Toyota #7 isolado na frente | AutoSport

A chuva complicou muito a tarefa dos pilotos no arranque das 24h de Le Mans. Muitos toques, muitas saídas de pista e pouca aderência estão a marcar as primeiras voltas,

A corrida começou mal para o Oreca #20 da High Class que ficou parado no arranque da volta de formação, em cima dos macacos. As cores portuguesas estavam representadas no arranque com António Félix da Costa e Filipe Albuquerque com a responsabilidade de fazerem as primeiras voltas nesta prova.

Foram feitas três voltas de formação para reduzir a quantidade de água na pista, numa altura em que não chovia em La Sarthe, mas o spray levantado pelos carros era considerável e a visibilidade estava longe do ideal.

Quando o Safety Car saiu de pista (13 minutos depois do arranque da prova) tivemos logo um contacto com Olivier Pla (Glickenhaus #708) a falhar travagem na primeira curva, batendo no Toyota de Sebastien Buemi (Toyota #8) com o GR010 a cair na classificação (Pla receberia posteriormente uma penalização de dez segundos). O #7 mantinha-se na frente, perseguido pelo #36 da Alpine, seguido dos dois Glickenhaus (709 à frente 708). Também o Porsche #72 de Álvaro Parente com Maxime Martin ao volante, fez um pião nas primeiras, curvas caindo na classificação, com lutas muito acesas nos LMGTE e o LMP2 #48 também rodou na mesma zona. Em LMGTE AM os Corvette instalaram-se na frente da corrida e nos AM o #8 8 mantinha-se na frente.

Félix da Costa mantinha-se na frente dos LMP2 com Albuquerque a subir para o décimo na sua classe, mas pouco depois caiu para 14º.

Buemi continuava com problemas e voltou a sair de pista e a prova complicava-se para o #8 da marca nipónica. Tínhamos slow zone na reta Mulsanne devido à saída de pista do LMP2 #48 que ficou preso na gravilha, conseguindo sair pouco depois.

O arranque foi caótico com muitos piões e o Nicolas Lapierre perdeu o controlo do Alpine #36. Mike Conway mantinha-se longe dos problemas mas em todo o pelotão víamos saídas de pista e toques.

Nesta fase, com a pista a secar, as posições estão a estabilizar e a liderança na geral está com o Toyota #7 na frente, seguido dos Glickenhaus com o Alpine #36 a alguma distância e o Toyota #8 longe. Em LMP2 Félix da Costa está na frente enquanto Filipe Albuquerque parece estar com alguns problemas. Em LMGTE Pro o Ferrari #52 já está na frente da corrida com Miguel Molina ao volante e em LMGTE AM o Ferrari #47 da Cetilar (Antonio Fuoco) lidera.

