24h Le Mans: Arranque à chuva | AutoSport

A chuva costuma aparecer nas 24h de Le Mans e a sua chegada estava agendada para o fim da tarde, mas como habitualmente em La Sarthe, a meteorologia surpreendeu e a corrida terá o seu começo debaixo de chuva.

Já tivemos um F1 em pista, com Fernando Alonso ao volante da máquina francesa, nessa altura com pista seca. Mas minutos depois a chuva começou a cair e a pista está agora completamente molhada pelo que deveremos ter um arranque com Safety Car.