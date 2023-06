24h Le Mans, António Félix da Costa: “Não estava à espera que o carro fosse tão competitivo” | AutoSport

Apesar do resultado não ser o esperado, António Félix da Costa sai de Le Mans satisfeito com o nível que a equipa apresentou. A equipa recebeu o carro há um mês e teve de aprender os truques do Porsche 963 em tempo recorde. E as prestações do carro mostraram que há muito potencial.

Félix da Costa salientou a evolução da equipa e o potencial do carro, numa prova que não correu de feição, mas que nos deu AFC a recuperar do último lugar para o topo da tabela, tendo sido sempre um dos mais rápidos:

“A semana toda tem permitido muita aprendizagem. Estamos sozinhos e dar passos demora um pouco mais de tempo. A Penske tem três carros o que ajuda muito no desenvolvimento. Temos tido ajuda da Penske e da Porsche, mas nunca é o mesmo, pois estamos a competir uns contra os outros. Com os dados apenas de um carro é mais lento e mais difícil tirar todo o partido do carro. Mas a Porsche deu-nos um carro muito rápido, tem sido uma corrida espetacular, Ferrari e Toyota merecem estar na frente, pois não têm cometido erros. Este ano temos visto muitos pilotos cometerem erros. Podemos lutar com este carro e vamos voltar para o ano, sem erros e sem problemas.

Não estava à espera que o carro fosse tão competitivo. Tínhamos andamento para lutar com qualquer carro em pista. É o maior ponto positivo deste fim de semana e apenas recebemos o carro no mês passado. Ainda temos muito potencial. Deixamos a nossa marca e os outros vão estar atentos ao que vamos fazer. Não tenho dúvida que vamos voltar mais fortes e mais motivados ainda. “