24h Le Mans, António Félix da Costa: “Hoje foi a minha vez de errar” | AutoSport

António Félix da Costa falou aos microfones do Eurosport e fez o mea culpa pelo incidente na 18ª hora de prova, em que bateu contra as proteções em Indianápolis, depois de sair um pouco largo. Félix da Costa já tinha dito anteriormente ao AutoSport que no WEC, não errar é muito importante, mas hoje erros e pediu desculpa publicamente por isso:

“Quero pedir desculpa à equipa, a todos os parceiros. Para mim, no endurance, ter acidente nunca é opção. Nunca. Hoje foi a minha vez de errar. Sim, a corrida estava comprometida, tivemos um incidente antes e tivemos um problema eletrónico que nos fez regressar à garagem. Estávamos a correr mais riscos, a experimentar algumas coisas no carro. Posso estar a forçar o andamento, mas bater nunca faz parte da equação. A equipa não tem tido descanso desde que recebeu o carro e trouxemos-lhes mais dificuldades ainda. Os engenheiros e os mecânicos têm trabalhado sem erros e nos não ajudamos, exceto o Will (Stevens) que tem estado muito bem. Muito triste e desiludido comigo, e só posso pedir desculpa. O arranque e toda aquela recuperação incrível foi especial, mas as coisas infelizmente não correram bem para o nosso lado. Em sete anos, nunca tinha riscado um carro, mas hoje foi uma pancada forte. Vou aprender com este erro e certificar-me que nos próximos sete anos não volta a acontecer.”