24h le Mans, António Félix da Costa: Em busca da primeira vitória em Le Mans | AutoSport

António Félix da Costa chega pela quinta vez a La Sarthe. Depois de dois anos como piloto oficial BMW em LMGTE, onde ganhou o gosto pelas corridas de endurance, o português quase ganhava na sua primeira corrida em LMP2. A luta foi renhida entre o seu #38 da JOTA e o #22 da United, com o seu compatriota Albuquerque do outro lado da barricada. Em 2020 (ano do seu título na Fórmula E) a sorte sorriu a Albuquerque, mas Félix da Costa quer vencer desta vez.

Está em quinto lugar do campeonato LMP2, com os seus companheiros de equipa Roberto Gonzalez e Will Stevens. O ano tem sido positivo para a tripulação do Oreca #38 da JOTA com um quinto lugar na prova de abertura do campeonato e um terceiro lugar em Spa, ensaio geral para Le Mans. Ao seu lado tem dois pilotos que estão habituados a correr em La Sarthe. Roberto Gonzalez vai para a sua sexta participação em Le Mans e é um piloto Silver cada vez mais competente. Will Stevens também já tem muitas voltas dadas em La Sarthe tendo já vencido em LMGTE AM e terminado duas vezes no pódio em LMP2. Stevens substitui Anthony Davidson que pendurou o capacete no ano passado.

É assim uma tripla de peso, com conhecimento de causa e muita rapidez. Stevens e Félix da Costa são dos mais rápidos do pelotão e Gonzalez está cada vez mais sólido, cometendo poucos erros.

Frescas na memória, estão as imagens dos stints de Félix da Costa na edição do ano passado, especialmente o primeiro, em condições muito difíceis, com a pista molhada, deixando toda a concorrência para trás. Será na sua quinta aparição na pista francesa que Félix da Costa prova o champanhe no primeiro lugar do pódio? A concorrência é feroz, mas o #38 é um dos favoritos. Num ano em que as esperanças de reconquistar o título da Fórmula E são cada vez menores, o português vai dar tudo para conquistar troféus no WEC e com várias marcas interessadas nos serviços do piloto português, Le Mans é a montra ideal para voltar a provar toda a sua qualidade.