24h Le Mans, Álvaro Parente: “Será uma prova muito dura, mas temos os nossos trunfos” | AutoSport

Álvaro Parente regressa este ano à maior clássica de resistência do mundo, depois de ter participado pela última vez em 2017, competindo aos comandos de um Porsche 911 RSR da HubAuto Racing que dividirá com Dries Vanthoor e Maxime Martin.



No próximo domingo o piloto do Porto tomará parte no dia de testes oficial que estará aberto a todas as equipas e marca o início da semana do mítico evento gaulês, sendo esta a derradeira oportunidade para ultimar todos os detalhes antes da prova.



Consciente do desafio que representa uma prova como as 24 Horas de Le Mans, Álvaro Parente tem vindo a realizar um programa de preparação intenso e completo que engloba diversas áreas relevantes para o evento. “Tenho vindo a realizar uma preparação física muito intensa, para recuperar deste período de inatividade, muito embora tenha sempre mantido um treino consistente, e estou seguro de que estou pronto para enfrentar uma prova tão exigente como Le Mans, a este nível. Já rodei com o Porsche 911 RSR, num teste de dois dias realizado pela equipa, o que foi muito bom para reentrar no ritmo e conhecer o carro. Temos ainda o ‘test-day’ no domingo, o que nos permitirá encontrar um bom entrosamento entre todos os pilotos e a equipa. Estou confiante de estaremos bem preparados para toda a semana de La Sarthe”, afirmou o português que tem no seu currículo triunfos como nas 12 Horas de Bathurst ou na ronda do Mónaco da World Series by Renault.



Apesar de toda a preparação, Álvaro Parente prevê uma semana cheia de desafios, uma vez que estará envolvido na intensa luta da classe GTE, que habitualmente é a mais disputada da prova.



O português está consciente de que terá de enfrentar as diversas equipas oficiais presentes, com todo o seu poderio, mas sublinha que ele e a HubAuto Racing têm também as suas virtudes e têm um objectivo claro. “Será uma prova muito dura, uma vez que somos uma equipa privada a lutar contra as formações oficiais. Mas temos também os nossos trunfos… Temos um bom trio de pilotos – o Maxime venceu a prova o ano passado e o Dries é piloto oficial da Audi – a equipa está muito motivada e é perceptível o desejo de fazer bem em todos os membros.

Vamos focar-nos na corrida, encontrar boas afinações para tornarmos o nosso carro rápido e consistente, aproveitar as oportunidades e evitar problemas para chegarmos à tarde de domingo com um bom resultado”, sublinhou Álvaro Parente.



Depois do test-day oficial, realizado no domingo, a actividade em pista recomeça na quarta-feira com os treinos-livres e qualificações, havendo um dia de descanso na sexta-feira, para que pilotos e equipas descansem para a corrida de 24 horas que terá o seu início no sábado, dia 20, às 15h00, Hora de Portugal Continental.